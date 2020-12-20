بعد تسريب مقاطعها الفاضحة .. صورة لوالدة الفنانة السورية دانا جبر تثير ضجة واسعة!

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفنانة السورية دانا جبر مع والدتها هنادي جبر، حيث تفاعل الجمهور مع الإطلالة بشكل كبير، مشيرين إلى الشبه الكبير بين الفنانة وأمها .

وبدت الام بملامح مصطنعة بعض الشي بفعل عمليات التجميل وشبهها البعض بلعبة بلاستيكية .

وانتقد المتابعون عمليات التجميل وحقن البوتوكس للفنانة ووالدتها، إذ ذكر كثير من المعلقين أنّ دانا ورثت من والدتها وس عمليات التجميل.

يشار إلى أنّ دانا جبر تعرضت لفضيحة مؤخراً بعدما انتشرت لها صور ومشاهد عارية وبأوضاع مختلفة من قبل مجهول قام بسرقة هاتفها وتسريب صورها الخاصة.

واعتبرت الفنانة في حينه أنّ ما تعرضت له حملة شرسة لتشويه سمعتها والنيل من نجومتيها.