الجزائريون ينتفضون ضد الامارات
الجزائريون ينتفضون ضد الامارات
الهدهد

استفزاز سيكون له عواقب وخيمة.. الجزائر لم تسلم من المخططات الخبيثة في قصور أبوظبي وتفاصيل خطيرة

كتب وطن
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لا تتوقف مخططات ولي عهد الخبيثة في المنطقة أبدا ولم تسلم دولة عربية من محاولات التدخلات الإماراتية بها.

 

وفي هذا السياق عبرت أوساط سياسية وإعلامية عن حالة غضب شديدة في من سعي دولة للسيطرة على النقل الجوي الداخلي، حيث تسعي أبو ظبي لامتلاك شركة جديدة للنقل الجوي الداخلي في الجزائر، تعتزم الحكومة الجزائرية إنشاءها قريبا.

 

استفزاز ستكون له عواقب وخيمة

 

هذا وصرحت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون، أن مثل هذه الخطوة خطأ واستفزاز ستكون له عواقب وخيمة.

 

وقالت حنون إنه “لا يوجد أي جزائري سيقبل أن تأتي شركة إماراتية بسبب الدور الذي يقوم به النظام الإماراتي الخطير في المنطقة”.

 

وأشارت إلى الغضب الشعبي الواسع في الجزائر من توقيع الإمارات على اتفاق إشهار مع ، مؤكدة أنه “اذا حدث ذلك فسيكون الرد الشعبي كبيرا وفي مستوى الاستفزاز”.

 

مخطط إماراتي خبيث

 

وكان وزير النقل الجزائري لزهر هاني قد أعلن قبل أيام عن قرب إنشاء شركة عمومية للنقل الجوي تتولى تسيير الرحلات في الخطوط الداخلية.

 

وتستهدف الخطوة تغطية عجز شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن مواجهة الطلب المحلي على النقل الجوي.

 

وذلك على مستوى 36 مطارا متواجدا على التراب الجزائري الشاسع، وتمهيدا لتحرير كامل قطاع النقل الجوي الداخلي في البلاد.

 

واعتبرت حنون أن هذه التحذيرات تأتي في سياق مؤشرات على توجه حكومي لخصخصة بعض الشركات العمومية في النقل والبنوك والخدمات، ووصفت ذلك بأنه “سياسة الأرض المحروقة التي تهدف إلى القضاء على مكتسبات الثورة والاستقلال”.

 

وأشارت إلى ان الحكومة الحالية لا تملك تفويضا للقيام بخصخصة المؤسسات، كما ثمنت أمين عام حزب العمال استمرار الجزائر في مقاومة التطبيع الذي تروج له الإمارات عربيا، وذلك على الرغم من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي قد تصعب من موقف الجزائر في مواجهة موجة التطبيع التي انخرطت فيها دول أخرى.

 

 

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