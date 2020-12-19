الكركرات
الكركرات
الهدهد

مستشار نتنياهو يصدم المغاربة ويفجر مفاجأة خطيرة عما سيحدث في “الكركرات” عبر قوات أمريكية وإسرائيلية 

كتب وطن
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أثار الأكاديمي والباحث الصهيوني إيدي كوهين، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدلا واعا بزعمه عزم كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية  إسرائيلية مشتركة في منطقة ، في المتنازع عليها بين والجزائر.

 

وقال إيدي كوهين في تغريدة له أثارت موجة من الجدل، ورصدتها (وطن) ما نصه: “قاعدة عسكرية أمريكية إسرائيلية مشتركة في الكركرات قريبا”.

 

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة كوهين، معبرين عن انتقادهم واستياءهم من المغرب وما آلت إليه أوضاعه باستدعاء قوات معادية للوطن العربي من أجل القتال لصالحه ضد .

 

وفي هذا السياق قال أحد المعلقين: “يعني المغرب لا يستطيع الدفاع عن نفسه حتى يضطر لجلب الامريكان والاسرائيليين والله عيب عليكم”.

 

 

فيما قال آخر: “جيش المغرب مجرد أحجية قديمه أول طائره أسقطها الحوثي كانت للمغرب وبعدها انسحب، وعندما حارب اسر منه أكثر من 5 آلاف والموتى بلا عدد و أسقطوا له عدة طائرات فقط في معركة أم دريكة 3 طائرات جيش فاشل الجنود يدخلونه فقط من اجل الراتب الشهري”.

 

 

وكانت وسائل إعلام مغربية ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت صورةً تظهر دخول قوة أمريكية في الصحراء الغربية وذلك لردع الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو، وذلك بعد أيام من اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بسيادة المغرب على الصحراء، فيما اتضح لاحقاً أن الصورة قديمة ومنشورة في العام 2018 عبر موقع نيويورك تايمز لقوات أمريكية في منطقة منبج في شمال سوريا.

 

 

وجدير بالذكر أن الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية جدد فتيل النزاع بين المغرب والجزائر، حيث اعتبرت الخارجية الجزائرية الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء أمر مخالف للقانون والأعراف الدولية.

 

واستنكرت عدد من الدول الأوروبية خطوة ترامب، حيث أدانت الخارجية الروسية إقدام أمريكا على تأجيج حالة النزاع في شمال أفريقيا، واصفاً ما يحدث بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي.

 

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