ما علاقة شمس الكويتية؟! .. بدرية أحمد تحذر القبائل من فاشينستا شهيرة سُجنت بقضية دعارة!

أثارت الممثلة الإماراتية بدرية أحمد جدلاً واسعاً برسالة تحذيرية إلى كبار القبائل والشيوخ، من إحدى الفاشينستات التي لم تذكر اسمها.

وظهرت “بدرية” بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، تحدثت به بصيغة الذكر عن “الفاشينستا”.

وقالت: “انظروا إلى ماضي هذا الشخص، وأين كان مسجوناً، وكيف خرج؟، هو خرج بعفو حفظة القرآن، واللي عراسه بطحة يحسس عليها؟”.

وتابعت: “إلى ربعنا وكبار القبائل، ربما غيري يخاف من الكلام، ولكنني لا أخاف، وأنا مسؤولة عن كلامي، هذا الشخص انسجن في قضية “دعارة”، وأنا تكلمت حين رأيته يدخل بيوتكم ويُصور داخلها، ويصور أبناءكم ونساءكم”.

وطالبت بدرية أحمد القبائل من التأكد من ماضيه، مشيرة إلى أنه يحاول تلميع نفسه بالظهور معهم، ومع كبار العائلات والشيوخ، والتقاط الصور مع نسائهم.

واستطردت: “لو أنا دخلت إلى مكان ما، لن أصور ماتحت الركبة، أو أصور نساءكم وهم يرقصون لأنه عيب، والموضوع خطير، الشخص هذا دخل بيوتكم، وبيوت الناس وهو قضيته قضية دعارة”.

وبدأ مغردون في محاولة تخمين من تقصد، وذكروا اسم شمس الكويتية ضمن الاحتمالات، خاصة أنها من يستعرض مؤخراً رحلتها إلى السعودية، وزيارتها إلى كبار القبائل، فيما قال آخرون إنها تقصد الفاشينستا الكويتية نهى نبيل.

وتعرضت بدرية أحمد قبل أيام إلى شائعة حول تورطها في قضية قتل زوجها، والقبض عليها في مطار أبوظبي من قبل رجال المباحث قبل أن تتمكن من الهرب خارج البلاد، لكمنها نفت ذلك.