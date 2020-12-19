فيفي عبده تمسك صدرها خوفاً من الفضيحة وتؤدي وصلة رقص احتفالاً بعودتها من الموت!

استأنفت الراقصة المصرية فيفي عبده نشاطها واحتفلت بتعافيها من وعكتها الصحية، بوصلة رقص جديدة، ما أثار استنكار مُتابعيها كونها كانت “تموت” وتطلب الدعاء منذ أيام.

ونشرت فيفي عبده فيديو عبر “انستجرام” رصدته “وطن”، ظهرت به في إحدى الحفلات مرتدية فستاناً جنزارياً عاري الأكتاف، ومفتوح عند منطقة الصدر، ومكياج صارخ، وتهز أكتافها فقط على أنغام أغنية شعبية، بينما وضعت يدها على صدرها خوفاً من سقوط الفستان شبه العاري.

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وبفيديو آخر، عبرت فيفي عبده من استيائها من الشائعات التي طالتها مؤخراً بسبب مرضها، وقالت: “هناك ناس كثيرون خائفون علي، بعد تداول أخبار أنني في العناية المركزة وبآخر أنفاسي، أنا في المنزل وبصحة جيدة”.

وكشفت وضعها الصحي قائلة: “كان لدي ألم في قدماي، ولكنني أتحسن بفضل دعائكم لي، أما من أطلق شائعة وفاتي وتواجدي في العناية، هذه أمور في يد الله، ومن الجيد أن يسمعها الشخص وهو على قيد الحياة”.

ووجهت فيفي عبده لمطلقي الشائعات رسالة قائلة: “حرام عليكم أن تجعلوا الناس يخافون علي، ومن لا يحبني، منك لله وحسبي الله ونعم الوكيل”.

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وأثارت فيفي عبده موجة غضب ضدها قبل أيام بسبب الوضعية التي ظهرت فيه أثناء خضوعها لجلسة علاج فيزيائي داخل منزلها.

وظهرت فيفي عبده بالفيديو نائمة على بطنها، بينما يقوم أخصائي العلاج الطبيعي بعمل “مساج” لها في الجزء الأسفل من جسدها.

ووجهت فيفي عبده رسالة لمتابعيها قائلة: “مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، أريد أن أقول لكم إنني أفتقدكم بشدة، وأنني على ما يرام وفي المنزل وهاهو الدكتور كيرلس يعمل لي العلاج الطبيعي، طمئنهم علي يا دكتور”.

ورد الطبيب المعالج قائلًا: “اطمئنوا، مدام فوفا ستقوم وتعود أفضل من الأول، وستعود لإمتعاكم وإبساطكم”، لتقاطعه فيفي عبده قائلة: “يلا عايزة أرقص، أنا أحب الرقص جداً، أنا أجلس في المنزل رغماً عني، لا أعلم ماذا حدث لي منذ عودتي من الساحل الشمالي”.

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وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي أمس انتشار شائعة عن وفاة فيفي عبده، بعد أن ظهرت خلال الأيام الماضية وهي تطالب جمهورها بالدعاء لها بعد تعرضها لوعكة صحية.

وانتشر الخبر في عدد من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغل تلك الأخبار للترويج لشائعات خاطئة حول وفاتها.

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