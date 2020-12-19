جريمة قتل شيخة العجمي في الرقة في الكويت تثير جدلاً (تعبيرية)
جريمة قتل شيخة العجمي في الرقة في الكويت تثير جدلاً
Imageحياتنا

شيخة العجمي .. فتاة طعنت حتى الموت على يد شقيقها في جريمة هزّت الكويت!

كتب وطن
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تصدّر وسم (جريمه الرقه) و () موقع تويتر في الكويت بعد إقدام شاب على شقيقته طعناً.

وكانت “وطن” نشرت الجمعة خبراً عن الجريمة التي وقعت في منطقة بمحافظة الأحمدي، حيث طعن شاب قيل إنه مضطرب نفسياً شقيقته حتى الموت في منزلهما بسبب خلافات بينهما .

وتمكنت الأجهزة الأمنية الكويتية من ضبط القاتل .

وفي تعليقاتهم على الوسمين المتصدرين طالب مغرّدون كويتيون بحماية النساء من مثل هذه الجرائم، ومعاقبة الجناة أشد عقوبة .

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