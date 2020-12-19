شيخة العجمي .. فتاة طعنت حتى الموت على يد شقيقها في جريمة هزّت الكويت!

تصدّر وسم (جريمه الرقه) و (شيخة العجمي) موقع تويتر في الكويت بعد إقدام شاب على قتل شقيقته طعناً.

وكانت “وطن” نشرت الجمعة خبراً عن الجريمة التي وقعت في منطقة الرقة بمحافظة الأحمدي، حيث طعن شاب قيل إنه مضطرب نفسياً شقيقته حتى الموت في منزلهما بسبب خلافات بينهما .

وتمكنت الأجهزة الأمنية الكويتية من ضبط القاتل .

وفي تعليقاتهم على الوسمين المتصدرين طالب مغرّدون كويتيون بحماية النساء من مثل هذه الجرائم، ومعاقبة الجناة أشد عقوبة .

نطالب بحماية النساء، ولن نصمت عن تكرار هذه الجرائم المفجعة بحق المغدورات اللاتي تعرضن لأبشع الجرائم بدم بارد على يد أقاربهن الذكور سواء بسبب خلاف عائلي أو لأسباب متخلفة مثل العادات والتقاليد وبحجة الشرف وإلخ، ونطالب بتطبيق أشد العقوبات ليتم ردع الذكور.#شيخة_العجمي #جريمه_الرقه — م. روان المعلم (@RawanAlmuallem) December 18, 2020

الاعدام لكل قاتل مهما كانت مبرراته وخاصة اللي يدعي جريمة شرف حتى وان كان نعنبوك الله سترك ليش تفضح عمرك ماتسوى عليك اللحين دمها راح يطاردك طول عمرك عشت اليوم ولا باجر مردك راح تموت وتشوف مصيبتك الي سويتها في الدنيا اللي الكلاب صفقوا لك عليها #شيخه_العجمي — m (@m56467756) December 19, 2020

لا تقتل النساء من الغرباء، و لا من قطاع الطرق، و لا من اللصوص، إنهن يقتلن من أكثر الناس قرباً، و في أكثر الأماكن إطمئنان للإنسان، يقتلن في غرفهن و منازلهن.

#شيخه_العجمي#جريمه_الرقه — س (@GanymedeJU) December 18, 2020