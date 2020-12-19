أخلاق الكويتيين تُدرس.. “شاهد” ماذا فعل طاقم مستشفى كويتي مع طبيب وافد بعد 27 سنة “وعِشْرة عمر”؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق ما قام به عدد من العاملين في مستشفى مبارك الكويتي، مع طبيب هنغاري يعمل منذ سنين طويلة في مستشفيات الكويت.

ويُظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) احتفال العاملين في مستشفى مبارك الكويتي بالطبيب الهنغاري أمري شميدت، والذي عمل لأكثر من 27 عاماً في الكويت.

#فيديو || بادرة وفاء لدكتور #هنغاري عمل لأكثر من 27 سنة في الكويت عدد من العاملون في مستشفى مبارك يقيمون ممراً شرفياً للدكتور امري شميدت والذي سيعود الى موطنه هنغاريا بعدما عمل بجد وإجتهاد لأكثر من 27 سنة في مستشفيات #الكويت#مجلس_الوزراء#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه51#خلود_أحبك pic.twitter.com/87YrXqmSgl — صحيفة وجوه الإلكترونية (@Faces_News) December 17, 2020

وذلك عبر قيامهم بعمل ممر شرفيّ للطبيب والتصفيق والتهليل له، في إشارة منهم على الاحتفال به وتقديم الاحترام والامتنان لما قدمه طوال العقود الماضية للشعب الكويتي.

كما أظهر المقطع صدمة الطبيب من التحية والاحتفال الذي قام به الموظفون في المستشفى، وقيامه برفع كلتا يديه في إشارة منه على الشكر لهم ولتقديرهم لجهوده طوال الأعوام الماضية في خدمة الشعب الكويتي.

هذا وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول، معبرين عن إعجابهم بهذا الاحترام الذي قام به طاقم المستشفى للطبيب الهنغاري، حيث قال أحدهم : “دائما ،تسمون بقيمكم للأعلى يا أهل الكويت”.

دائما ،تسمون بقيمكم للأعلى يا أهل الكويت — تحليقي فوق الغيوم🇹🇷🇯🇴🇩🇿 (@Salaita201) December 17, 2020

والكويت كغيرها من بلدان العالم لا زالت تعيش حالة من الإغلاق والحظر، ضمن إجراءات عديدة اتخذتها وزارة الصحة الكويتية بالتعاون مع وزارة الداخلية وغيرها، من أجل مجابهة خطر انتشار فيروس كورونا “كوفيد19” والذي لا زال حتى اللحظة يتسبب بشلل لمعظم بلدان العالم.

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