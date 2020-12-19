الطبيب الهنغاري أمري شميدت
الطبيب الهنغاري أمري شميدت
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أخلاق الكويتيين تُدرس.. “شاهد” ماذا فعل طاقم مستشفى كويتي مع طبيب وافد بعد 27 سنة “وعِشْرة عمر”؟

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق ما قام به عدد من العاملين في مبارك الكويتي، مع طبيب هنغاري يعمل منذ سنين طويلة في مستشفيات الكويت.

 

ويُظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) احتفال العاملين في مستشفى مبارك الكويتي بالطبيب الهنغاري أمري شميدت، والذي عمل لأكثر من 27 عاماً في الكويت.

 

وذلك عبر قيامهم بعمل ممر شرفيّ للطبيب والتصفيق والتهليل له، في إشارة منهم على الاحتفال به وتقديم الاحترام والامتنان لما قدمه طوال العقود الماضية للشعب الكويتي.

 

كما أظهر المقطع صدمة الطبيب من التحية والاحتفال الذي قام به الموظفون في المستشفى، وقيامه برفع كلتا يديه في إشارة منه على الشكر لهم ولتقديرهم لجهوده طوال الأعوام الماضية في خدمة الشعب الكويتي.

 

هذا وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول، معبرين عن إعجابهم بهذا الاحترام الذي قام به طاقم المستشفى للطبيب الهنغاري، حيث قال أحدهم : “دائما ،تسمون بقيمكم للأعلى يا أهل الكويت”.

 

والكويت كغيرها من بلدان العالم لا زالت تعيش حالة من الإغلاق والحظر، ضمن إجراءات عديدة اتخذتها وزارة الصحة الكويتية بالتعاون مع وزارة الداخلية وغيرها، من أجل مجابهة خطر انتشار فيروس كورونا “كوفيد19” والذي لا زال حتى اللحظة يتسبب بشلل لمعظم بلدان العالم.

 

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