أبو سويلم المشاقبة
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“شاهد” فيديو خطير لمواطن أردني يُشعل الأردن وما قاله للملك عبدالله الثاني لا يجرؤ عليه أحد

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو أثار جدلا واسعا لمواطن أردني غاضب، طالب خلاله برحيل الملك الأردني عبد الله الثاني.

 

وقال المواطن الأردني “” بحسب المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” موجهاً رسالته للملك الأردني بشكل مباشر: “ارحل بالبنط العريض بقول لك إياها، انكشفت وأوراقك انحرقت أنت وعيلتك”

 

وتابع في هجوم عنيف على الملك:”ارحل يا عبد الله بن حسين، الناس عرفتك على حقيقتك أنت وعيلتك، في ناس مش قادرة تحكي بس أنا بحكيلك الناس عرفتك وكشفتك على حقيقتك”.

 

وزاد المواطن الأردني في حديثه عبر المقطع المتداول: “عبد الله ابن حسين ارحل، عاش الشعب الأردني العظيم، عاش كل أردني حر شريف في أردننا الغالي”.

 

وقام حساب باسم “سنحيا كراماً” بتحميل المقطع عبر موقع تويتر معلقاً عليه بالقول: “أسد من الأسود الأردنية أبو سويلم المشاقبه يخاطب عبدالله الثاني ب ارحل”.

 

فيما علق أحد المغردين على المقطع معبراً عن إعجابه وتضامنه مع حديث المواطن أبو سويلم، وقال: “أبو سويلم رفيق الزنازن والمعتقلات أسد من اسود بني حسن”.

 

 

ويشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالأردن أفرجت قبل أيام عن المعتقل أبو سويلم المشاقبة، بعدما أنهى مدة الحكم الصادر بحقه (ثلاث سنوات) بتهمة اطالة اللسان ومحاولة تقويض نظام الحكم.

 

وصدر الحكم على أبو سويلم المشاقبة من قبل محكمة أمن الدولة عام 2017.

 

ويعتبر المشاقبة من مؤسسي حراك بني حسن السياسي وأحد النشطاء بالحراك الشعبي الأردني.

 

وتشهد الاجتماعي بالمملكة الأردنية بين الحين والآخر أصوات غاضبة ضد السياسات المتبعة، فيما تعيش البلاد حالة من الخناق والتشديد الأمني الكبير تجاه كل من يحاول أن يوجه توجيه الانتقادات لسياسات الحكم.

 

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