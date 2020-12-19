“شاهد” فيديو خطير لمواطن أردني يُشعل الأردن وما قاله للملك عبدالله الثاني لا يجرؤ عليه أحد

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو أثار جدلا واسعا لمواطن أردني غاضب، طالب خلاله برحيل الملك الأردني عبد الله الثاني.

وقال المواطن الأردني “أبو سويلم المشاقبة” بحسب المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” موجهاً رسالته للملك الأردني بشكل مباشر: “ارحل بالبنط العريض بقول لك إياها، انكشفت وأوراقك انحرقت أنت وعيلتك”

وتابع في هجوم عنيف على الملك:”ارحل يا عبد الله بن حسين، الناس عرفتك على حقيقتك أنت وعيلتك، في ناس مش قادرة تحكي بس أنا بحكيلك الناس عرفتك وكشفتك على حقيقتك”.

وزاد المواطن الأردني في حديثه عبر المقطع المتداول: “عبد الله ابن حسين ارحل، عاش الشعب الأردني العظيم، عاش كل أردني حر شريف في أردننا الغالي”.

وقام حساب باسم “سنحيا كراماً” بتحميل المقطع عبر موقع تويتر معلقاً عليه بالقول: “أسد من الأسود الأردنية أبو سويلم المشاقبه يخاطب عبدالله الثاني ملك الأردن ب ارحل”.

فيما علق أحد المغردين على المقطع معبراً عن إعجابه وتضامنه مع حديث المواطن أبو سويلم، وقال: “أبو سويلم رفيق الزنازن والمعتقلات أسد من اسود بني حسن”.

ابو سويلم رفيق الزنازن والمعتقلات اسد من اسود بني حسن — Ali Al dmani (@m_dmani) December 18, 2020

ويشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالأردن أفرجت قبل أيام عن المعتقل أبو سويلم المشاقبة، بعدما أنهى مدة الحكم الصادر بحقه (ثلاث سنوات) بتهمة اطالة اللسان ومحاولة تقويض نظام الحكم.

وصدر الحكم على أبو سويلم المشاقبة من قبل محكمة أمن الدولة عام 2017.

ويعتبر المشاقبة من مؤسسي حراك بني حسن السياسي وأحد النشطاء بالحراك الشعبي الأردني.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة الأردنية بين الحين والآخر أصوات غاضبة ضد السياسات المتبعة، فيما تعيش البلاد حالة من الخناق والتشديد الأمني الكبير تجاه كل من يحاول أن يوجه توجيه الانتقادات لسياسات الحكم.

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