“شاهد” حقيقة احتفال المصريين “بالطبل البلدي والزمر” بخسارة صفاء الهاشم وخروجها من مجلس الأمة

نشر حساب “ايكاد” الشهير بتويتر والمتخصص بالتحقق من الأخبار والفيديوهات المفبركة، توضيحاً حول مقطع فيديو أثار انتشاراً واسعاً الفترة الماضية، بعدما ادّعي ناشروه أنه يوثق احتفال المصريين بخسارة النائبة الكويتية صفاء الهاشم في انتخابات مجلس الأمة التي جرى عقدها مؤخراً في الكويت.

وأكد حساب “ايكاد” وفق ما رصدته (وطن) عدم صحة المقطع مشيرا إلى أنه يعود لاحتفال المصريين في شهر مارس من العام 2017، بفريق بلادهم في بطولة تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في نفس العام.

هل احتفل المصريون بخسارة النائبة صفاء الهاشم للانتخابات في #الكويت؟@safaalhashem pic.twitter.com/YDY0Pq1WuO — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) December 19, 2020

وكانت وسائل الإعلام المصرية والكويتية قد تداولت بشكل واسع خلال الشهور الماضية التصريحات الصادرة من النائبة الكويتية الهاشم بحق المصريين المتواجدين بالكويت، مما أثار موجة من الجدل.

وطالبت الهاشم بضرورة ترحيل المصريين من الكويت، وعدم الموافقة على قدوم أي وافد جديد منهم، كما اتهمت الهاشم المصريين المتواجدين في الكويت بأنهم هم السبب في نشر فيروس كورونا في البلاد في بدايات الجائحة.

ومعروف عن الهاشم مواقفها المعادية والرافضة للتواجد المصري في الكويت، واتخاذها في كل مناسبة موقف الانتقاد والهجوم على المصريين وأدائهم في الكويت.

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