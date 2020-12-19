“شاهد” الصورة الأخيرة لترامب وزوجته ميلانا في البيت الأبيض تشعل مواقع التواصل

أشعلت الصورة الرسمية الأخيرة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وزوجته ميلانا في البيت الأبيض وذلك بمناسبة عيد الكريسماس، مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت ضجة كبيرة، خاصة مع اقتراب موعد رحيلهما عن مقر الرئاسة الأمريكية.

وحسب الصور التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر ترامب وزوجته ميلانا يرتديان ملابس متطابقة فيما تزين البيت الأبيض بألوان عيد الكريسماس وشجرة العيد والتي من المقرر أن يتم الاحتفال به بعد أسابيع من الآن.

دونالد ترامب وميلانيا يلتقطان آخر صورة رسمية لهما في البيت الأبيض بمناسبة الكريسماس ببدلات متطابقة 💖 pic.twitter.com/KMSliVgfTZ — Screen Mix (@ScreenMix) December 19, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الصور ساخرين من خسارة ترامب المدوية في الانتخابات أمام غريمه جو بايدن.

الزوجان اللي مو طايقين بعض ويمثلو علينا — ✨ (@mustafam0hamed) December 19, 2020

والله انه يحزن اخ يالدنيا ما اقساك💔💔💔💔💔💔 — F (@fii2k2) December 19, 2020

ال ترمب كشخة 😍

ميلانيا تتعب وانت تقول انيقة 👍 — Rein Fahad (@Rein_Fahad) December 19, 2020

ي حليله متصنع الضحكة — سعود الزهراني (@sd_gggo) December 19, 2020

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت تقارير إعلامية أمريكية ودولية أن ميلانا تستعد لطلب الطلاق من دونالد ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض، في إشارة إلى العلاقات المتوترة بين الزوجين خاصة بعد خسارة ترامب أمام بايدن.

وفي وقت سابق، قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن ترامب أبلغ بعض مستشاريه بنيته رفض مغادرة البيت الأبيض في يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقلت الشبكة في تقرير نشرته الأربعاء عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن ترامب “يميل أكثر فأكثر إلى إنكار” هزيمته أمام بايدن في الانتخابات، حتى بعد مصادقة المجمع الانتخابي على فوز المرشح الديمقراطي.

وأشار التقرير إلى أن عددا من أقرب مستشاري الرئيس دعوه إلى التخلي عن جهوده الرامية لمراجعة نتائج الانتخابات والشروع في وضع خطط لمستقبله السياسي لفترة ما بعد انتهاء ولايته، بما في ذلك إمكانية الترشح مجددا في انتخابات الرئاسة عام 2024، لكن ترامب يصر على رفض الاعتراف بهزيمته.

وذكرت “سي إن إن”: “في لحظات الإنكار العميق، أبلغ ترامب بعض مستشاريه بأنه سيرفض ترك البيت الأبيض في يوم التنصيب ولن يغادره إلا إذا أُنزل من على الدرج”.

وأكد التقرير أن هذه التصريحات أثارت مخاوف مستشاري ترامب، لكن بعضهم لا يثقفون بأن الرئيس المنتهية ولايته سيقدم في الواقع على المضي قدما في تطبيق هذه الوعود.

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