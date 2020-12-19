“سيحمل الكثير وسيكون مختلفاً” .. ضجة في سلطنة عمان فماذا ينتظر العمانيين يوم الأحد؟!

تصدّر هاشتاغ يوم (الأحد) قائمة الترند بموقع تويتر في سلطنة عمان، وسط تساؤلات بين العُمانيين عن الحدث او القرار الذي ينتظرهم غداً .

وكان مدير تحرير صحيفة أثير وصحفي بجريدة الرؤية المحليتان في سلطنة عمان أول من نشروا تغريدات عن يوم الأحد، وقالوا إنه سيحمل الكثير وسيكون مختلفاً.

ورغم عدم اتّضاح الصورة الحقيقية لما يمكن أن يحدث في السلطنة غداً، ذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، أنّ مجلس الوزراء أقر الضوابط الجديدة لإعادة توجيه الدعم المالي الحكومي للمستحقين من خدمات الكهرباء والمياه.

ودخلت شركة “اوريدو عمان” على خطّ الجدل المُثار في هاشتاغ “الأحد”، ونشرت تغريدة غامضة، قالت فيها: “حتى نحن معنا يوم الاحد غير”!.

وتفاعل مغرّدون آخرون مع الهاشتاغ بطريقةٍ ساخرة، لافتين إلى أنهم في انتظار ما يمكن أن يحدث الأحد.

سجل يا تاريخ

لأول مرة الشعب العماني ينتظر يوم #الأحد pic.twitter.com/22tva03JJX — أَنفـال حَمـد🇴🇲 (@anfxvl) December 19, 2020