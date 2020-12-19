رسالة من السلطان هيثم بن طارق لحاكم الفجيرة تزامنا مع المصالحة الخليجية الجارية وهذا ما جاء فيها

بعث سلطان عُمان هيثم بن طارق، ببرقية إلى حاكم الفجيرة وعضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات الشيخ حمد بن محمد الشرقي.

وبرقية السلطان هيثم بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، جاءت في صيغة عزاء للشيخ حمد الشرقي، في وفاة الشيخ عبد الله بن حمد بن عبدالله الشرقي.

وأفاد بيان الوكالة بأن السلطان هيثم ضمن برقيته بخالص تعازيه وصادق مواساته “داعيًا المولى القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم سموّه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.”

هذا وتتزامن برقية سلطان عُمان لحاكم الفجيرة مع مفاوضات الصلح الدائرة بين أطراف الأزمة الخليجية، وخاصة الرياض والدوحة وسط تقارير عن مساع إماراتية لضرب اتفاق المصالحة مجددا.

وتلعب سلطنة عمان إلى جانب الكويت الدور الأبرز في مساع لم الشمل الخليجي، ووضع نهاية للأزمة الغير مسبوقة بتاريخ الخليج والتي اندلعت قبل 3 سنوات بحصار جائر تزعمته الإمارات والسعودية ضد قطر.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك