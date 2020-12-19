هيثم بن طارق
هيثم بن طارق
الهدهد

رسالة من السلطان هيثم بن طارق لحاكم الفجيرة تزامنا مع المصالحة الخليجية الجارية وهذا ما جاء فيها

كتب وطن
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بعث سلطان ، ببرقية إلى وعضو المجلس الأعلى لدولة الشيخ حمد بن محمد الشرقي.

 

وبرقية السلطان هيثم بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، جاءت في صيغة عزاء للشيخ حمد الشرقي، في وفاة

 

وأفاد بيان الوكالة بأن السلطان هيثم ضمن برقيته بخالص تعازيه وصادق مواساته “داعيًا المولى القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم سموّه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.”

 

هذا وتتزامن برقية سلطان عُمان لحاكم الفجيرة مع مفاوضات الصلح الدائرة بين أطراف الأزمة الخليجية، وخاصة الرياض والدوحة وسط تقارير عن مساع إماراتية لضرب اتفاق المصالحة مجددا.

 

وتلعب سلطنة عمان إلى جانب الدور الأبرز في مساع لم الشمل الخليجي، ووضع نهاية للأزمة الغير مسبوقة بتاريخ الخليج والتي اندلعت قبل 3 سنوات بحصار جائر تزعمته الإمارات والسعودية ضد قطر.

 

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