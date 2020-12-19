توجيهات عليا من ابن زايد شخصيا بإقامة عشرات المعابد في الإمارات حتى “ترضى عنه اليهود”

نقل موقع ”إمارات ليكس” عن مصادر موثوقة قولها وجود تعليمات أصدرها النظام الحاكم في الإمارات بإقامة عشرات المعابد لإرضاء اليهود.

المصادر ذكرت في حديثها أن أبوظبي تسعى لزيادة عدد أفراد الجالية اليهودية في الإمارات وتخصيص أماكن عبادة لهم في كافة مناطق الدولية.

وصول الحاخام الأكبر

وكشفت وسائل إعلام عبرية اليوم أن الحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف سيفتتح اليوم السبت مدرسة يهودية ومعبدا في دولة الإمارات.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن يوسف سيفتتح خلال زيارته مدرسة دينية جديدة لليهود في دبي.

كما سيشارك في مراسم احتفالية مع رئيس الجالية اليهودية هناك الحاخام ليفي دوخمان.

وخلال الزيارة سيلتقي الحاخام يوسف كبار المسؤولين في الإمارات، ويفتتح حضانة يهودية جديدة، وسيتفقد كذلك المطعم الجديد في برج خليفة الذي يقدم الطعام الحلال (وفق الشريعة اليهودية).

كما يفتتح الحاخام الإسرائيلي الأكبر معبدا يهوديا جديدا في أبوظبي، وحسب الحاخام دوخمان: “زيارة الحاخام الأكبر تاريخية وبالنسبة إلينا هذا شرف كبير لاستضافته هنا في الإمارات”.

وتابع “نحن سعداء لاستقباله بينما نقوم بافتتاح عدد من مؤسساتنا الجديدة في الإمارات”.

وأبدى دانيال سيل عضو مجلس إدارة معبد «بيت تفيلا» (بيت الصلاة) في أبوظبي، عن الامتنان لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقال “سوف نضمن أن يكون بإمكان اليهود الذين يأتون للعمل أو زيارة دبي وأبوظبي وجميع أنحاء الإمارات، الوصول إلى المؤسسات والخدمات اليهودية”.

ويصعد النظام الإماراتي خطواته المشبوهة في علاقاته مع إسرائيل واحتضان الجالية اليهودية في الدولة وأحدث تطورات ذلك موافقته على افتتاح أول مدرسة يهودية في دبي العام المقبل.

وأعلنت وزارة الشتات الإسرائيلية الشهر الماضي عن قرار الإمارات افتتاح أول مدرسة يهودية.

ويأتي ذلك في إطار السعي لتعزيز وضع الجالية اليهودية في الدولة وذلك في أعقاب الاتفاق الأخير لإقامة علاقات تطبيع كاملة بين إسرائيل والإمارات، ويتم ذلك في وقت أوقفت فيه الإمارات تأشيرات الدخول لمواطني 13 دولة عربية وإسلامية من دون تقديم أي تبرير رسمي.

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