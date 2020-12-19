لن تستطيع قطر أن تستفرد بطرف دون الآخر.. تصريحات إماراتية تكشف عن ارتباك بأبوظبي وطلب “صلح جماعي”

قال الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبدالله، مستشار ولي العهد أبو ظبي محمد بن زايد، إن قطار المصالحة الخليجية قد تحرك وفي طريقه للمحطة الأخيرة.

جاء ذلك خلال إجابة عبدالخالق عبدالله أثناء مقابلته عبر إذاعة “مونت كارلو” الدولية، على تساؤل حول القمة الخليجية المزمع عقدها في الرياض في يناير المقبل.

#قطار_المصالحة_الخليجية

قد تحرك وفي طريقه ربما لمحطته الأخيرة هذا ما أكده أستاذ العلوم السياسية

د. #عبد الخالق_عبد الله حين حل ضيفا على #مونت_كارلو_الدولية بعد إعلان #الكويت عن موعد انعقاد القمة الخليجية في الرياض 5 يناير@mrpresident37 @MohamedBinZayed @Abdulkhaleq_UAE pic.twitter.com/muPWKhvLTa — تدري (@TadriUknow) December 18, 2020

وتابع عبد الله أن عام 2021 سيكون عام ما بعد أزمة الخليج، وأن هناك تصريحات وبيانات صدرت من مسئولين كبار في مقدمتهم الأمير فيصل وزير خارجية السعودية.

وأضاف مستشار ابن زايد ـ الذي لا يقدح من رأسه ـ أن لا شك أن ملف المصالحة الخليجية قد تم مناقشته مع دولة مصر التي تأذت من تحريض الجزيرة واحتضان قطر للإخوان المسلمين ـ حسب زعمه ـ، وهو ملف مهم لجميع الأطراف.

وأشار إلى أن أي عملية مصالحة ستكون بشكل جماعي، فلن تستطيع قطر أن تستفرد بطرف دون الآخر، حسب وصفه.

هذا وأكد الأكاديمي الإماراتي أن أمريكا حاولت طوال السنوات الماضية أن تجد حلاً للخلاف الأمريكي ولكنها كانت دائماً تتعذر.

وتابع أن الدخول الأمريكي في ملف المصالحة مهم ولكن هذا الشأن هو شأن خليجي والوساطة الكويتية استطاعت أن تحقق شيء من الانسجام بين الأطراف المتصارعة.

وأضاف عبد الله الذي يوضح حديثه أن الإمارات دخلت على خط المفاوضات، أن هناك مبادئ من أجل إنهاء الخلاف مع قطر وهو عدم التحريض ضد الدول الخليجية وعدم استضافة شخصيات معارضة ضد الدول الأخرى ودعم القوى المخربة في البلدان.

وحول العلاقة القطرية الإيرانية قال مستشار ابن زايد، إن قطر على توافق كامل ولأبعد الحدود في مسائل أمنية وإستراتيجية وعسكرية مع إيران، فلا يمكن أن تكون في دول مجلس التعاون وبنفس الوقت تتعامل مع إيران التي تتسبب بحالة عدم استقرار في المنطقة.

وأردف المستشار الإماراتي أن دول الخليج تعرف الرئيس الأمريكي جو بايدن جيداً، وهو كذلك يعرف الأزمات والمشاكل الخليجية، وأن دول الخليج تعاملت مع14 رئيساً أمريكياً من قبل وبنجاح كبير بما فيهم أصعبهم الرئيس ترمب.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال بوقت سابق في تغريدة على تويتر إن بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية، وشكر للكويت وساطتها منذ بداية الأزمة، وأعرب عن تقدير قطر للجهود الأميركية المبذولة في هذا المجال.

وأكد وزير الخارجية القطري أن أولوية قطر كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة، في حين صرح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بأنه تم إحراز تقدم ملحوظ لحل الأزمة.

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