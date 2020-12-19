ترامب يهاتف ابن زايد لشكره على المساعدة في ترويض زعماء عرب ودفعهم إلى حظيرة التطبيع

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهنئة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على التقدم الذي أحرزه ابن زايد في تطبيق اتفاق التطبيع مع إسرائيل، وذلك وفق ما أعلن البيت الأبيض في بيان صادر عن نائبة الناطق باسمه، جود ديري.

وقال البيان، إن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وهنأه على التقدم المحرز في تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، مشيراً إلى أن الطرفين تناولا خلال الاتصال عدداً من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

الجدير ذكره، أن الإمارات والبحرين وقعتا اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، على الرغم من الرفض العربي والشعبي الواسع، في حين لحقتهما السودان والمغرب مؤخراً.

ومنذ إعلان اتفاق التطبيع وقَّعت أبوظبي وتل أبيب عدداً كبيراً من الاتفاقيات وبدأتا مشاريع مشتركة، منها تدشين “خطوط الاتصال بين الإمارات وإسرائيل”، واتفاقيات على التعاون لتعزيز الاستثمارات المشتركة.

وشملت الاتفاقيات التعاون المصرفي، وتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، وأصبحت الإمارات أول دولة عربية تسمح للإسرائيليين بدخول أراضيها من دون تأشيرة، وأصبح الإماراتيون أول مواطنين عرب يُسمح لهم بدخول إسرائيل من دون تأشيرة.

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