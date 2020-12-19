الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل حديث الكويتيين .. ما الذي حدث معه؟!

تصدّر اسم الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النجل الأكبر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد ووزير الدفاع الكويتي السابق موقع تويتر بالكويت.

وجاءت تغريدات الكويتيين على هاشتاغ باسم الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في مجملها بدعوات الشفاء العاجل للشيخ ناصر الذي أشارت وسائل إعلام كويتية قبل أسابيع الى تدهور في حالته الصحية.

الشيخ #ناصر_صباح_الأحمد هو من كشف فساد وسرقات ونهب ديرتنا رجل شجاع ما همه الكرسي تنازل عنه لمصلحة الكويت وأهلها يحتاج اليوم دعائنا له فأطلب من الجميع الدعاء له ويكون ترند ندعي المولى عز وجل له بالشفاء العاجل اللهم انت الشافي المعافي تشفيه شفاء لا يغادر سقماً أبدًا #جريمه_الرقه pic.twitter.com/ZJRWlnpMb2 — لطيفه الرزيحان (@latifaalruzehan) December 19, 2020

#ناصر_صباح_الأحمد

اللهم أذهب البأس رب الناس ، بيدك الشفاء ، لا كاشف له إلا أنت .. يارب العالمين آمين ..

أسألكم المشاركه بالدعاء #ناصر_صباح_الأحمد حبيب الشعب ❤️@nsaalsabah pic.twitter.com/Pf7MvsofdJ — alnader_75 (@alnadeer_75) December 19, 2020

الشيخ #ناصر_صباح_الاحمد .. أول من كشف الفساد ..

ووقف مع المواطنين .. الأن هو بحاجه لدعائكم ..

أدعوا له جميعا بالشفاء التام .. لعل فيكم من أقرب الى الله مني .. pic.twitter.com/6DyizJ0K8A — فهد ناصر الجنفاوي … (@fhd_007) December 19, 2020

#الكويت #ناصر_صباح_الاحمد اللهم ارفع عنه ما أصابه اللهم كُنّ معه

اللهم اشفيه بقدرتك يا أرحم الراحمين إِنَّكَ على كل شيء قدير pic.twitter.com/GhKSHMfxpv — aziz (@aziz68668377) December 19, 2020

#ناصر_صباح_الاحمد#الشيخ_ناصر_صباح_الاحمد

يارب إن قدرتك تفوق قدرة الأطباء فأنزل الشفاء على جسده من السماء اللهم إنّا دعوناك للشفاء له فلا ترد لنا دُعاء pic.twitter.com/UXlA5T7XRe — أحمد العمر (@swoAhmed) December 19, 2020

#ناصر_صباح_الاحمد يا أهل الكويت ..صلّوا من أجل حبيب الشعب الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

يارب تسبغ عليه معجزاتك يا أرحم الراحمين يارب تمنح الصبر وتزيل الحزن عن حرمه وأخيه وابنائه اسأل الله أن يقر أعيننا بشفائك التام🙏🏼❤️ pic.twitter.com/CFszpGL1vA — aziz (@aziz68668377) December 19, 2020

وكان الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، أعلن في الـ23 نوفمبر الماضي، عن إجرائه فحوصات طبية شاملة تكللت بالنجاح، شاكراً الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على اهتمامهم وسؤالهم الدائم.

بحمدالله ولطفه ورعايته أجريت هذا الأسبوع فحوصات طبية شاملة تكللت بالنجاح. وأتقدم بالشكر الجزيل لسيدي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله على اهتمامهم وسؤالهم الدائم ، — ناصر صباح الأحمد الصباح (@nsaalsabah) November 23, 2020

وأجرى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح منتصف عام 2018 عملية جراحية؛ لاستئصال ورم في الرئة، تكللت بالنجاح في مستشفى خارج البلاد، ليواصل منذ ذلك الحين استكمال علاجه خارج البلاد، وخضوعه للفحوصات بين الحين والآخر.