الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح
الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح
الهدهد

الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل حديث الكويتيين .. ما الذي حدث معه؟!

كتب وطن
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تصدّر اسم الشيخ النجل الأكبر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد ووزير الدفاع الكويتي السابق موقع تويتر بالكويت.

وجاءت تغريدات الكويتيين على هاشتاغ باسم الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في مجملها بدعوات الشفاء العاجل للشيخ ناصر الذي أشارت وسائل إعلام كويتية قبل أسابيع الى تدهور في حالته الصحية.

وكان الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، أعلن في الـ23 نوفمبر الماضي، عن إجرائه فحوصات طبية شاملة تكللت بالنجاح، شاكراً الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على اهتمامهم وسؤالهم الدائم.

وأجرى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح منتصف عام 2018 عملية جراحية؛ لاستئصال ورم في الرئة، تكللت بالنجاح في مستشفى خارج البلاد، ليواصل منذ ذلك الحين استكمال علاجه خارج البلاد، وخضوعه للفحوصات بين الحين والآخر.

 

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