صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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قلة أدب منقطعة النظير.. الراقصة جوهرة تؤدي وصلة رقص ساخنة مع طفل وتثير غضباً واسعاً بوقاحتها!

كتب Author 2
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أثارت الراقصة موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو وهي تؤدي وصلة رقص لطفل في إحدى المناسبات الخاصة.

 

وظهرت الراقصة جوهرة بالفيديو الذي نشرته أحد الحسابات الخاصة بالرقص ورصدته “وطن”، وهي ترقص على مهرجان “” للفنانين المصرين وحمادة، ويشاركها طفل وصلة الرقص.

 

 

واستفز المشهد غضب المتابعين فكتب أحدهم: “الانحطاط الأخلاقي، طفل صغير، ياعيني على التربية والنشأ الصاعد”.

 

وعلق آخر ساخراً: “وهون حمودة اكتشف إنه في أشياء أحلى من سبيستون”.

 

وهاجمتها متابعة قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي أمثالك، الله يورينا فيكي آياته يارب العالمين، حتى الأطفال بتجريهم بطريقك الوسخ الله ينتقم منك يارب و يجعلك عبرة انتي و أمثالك و اللي بيشجع على ترويج أشياء مثلك”.

 

وفي وقت سابق، صُدم محبو النجم المصري من صور نشرتها الراقصة جوهرة جمعتها بالفنان

 

وظهر الفنان محمد منير في الصور بوزن زائد إلى جانب الراقصة، الأمر الذي أثار تساؤلات محبيه.

 

وتداولت بعض المواقع أخباراً عن تعاون محمد منير مع الراقصة جوهرة في كليب أغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها في الفترة المقبلة.

 

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