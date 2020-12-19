أم مصرية غلبت الشيطان ووثقت بالفيديو هتك عرض نجلها حتى تغيظ طليقها وهذا ما جرى!

اهتزت مدينة بورسعيد شرق مصر بجريمة أثارت الرأي العام، بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات توثق تحرش زوج أم بابن زوجته الطفل.

ويظهر زوج الأم بالفيديوهات المتداولة التي رصدتها “وطن”، وهو يُجرد الطفل الذي يدعى مازن من ملابسه وينتهك عرضه ويقوم بضربه، أما المفاجأة أن والدة الطفل هي التي توثق الجريمة وتُرسلها لوالد الطفل مكايدة به.

وذكر والد الطفل مازن في لقاءات صحفية مع وسائل إعلام محلية أن طليقته قامت بإرسال الفيديوهات إليه ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على سبيل الانتقام منه، ما دفعه لتحرير محضر بذلك بقسم شرطة الضواحي بورسعيد “هتك عرض” أطفال.

وقال والد الطفل مازن إنه حُرم من طفله بعد أن هربت زوجته السابقة به هى و زوجها، مُبينًا: “لقد تزوّجْت منذ 19 عاما وكنت أعمل موظفا بجمارك بورسعيد وأنجبنا طفلين أصبحا كل حياتي، ولكن لم أعلم أن هناك مصير مجهول لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فقد أصبت بفقدان البصر وتبدل الحال تماما وقمت ببيع شقتى وبعدها لم تتحمل زوجتي مرضي فسرقت حياتي وأموالى وقامت بعمل (خلع) عام 2016”.

ويُتابع: “فوجئت بإرسال فيديوهات وصور على (الماسنجر) الخاص بى وأخبرتني زوجتي أنها مسيئة لابني وكأن زوجتي السابقة أرادت أن تنتقم منى بدون سبب فقمت بعمل محضر رقم 3058 بقسم شرطة الضواحى بورسعيد”.

وأشار والد مازن أن زوج طليقته كان يظهر خلال الفيديوهات وهو يقوم بأفعال مشينة ومسيئة فى حق ابنه الطفل الصغير وكان يتحرش به بل ويقوم بتجريده من ملابسه كلها.

ويُكمل: “كذلك السائق الذى كان معهم فى الفيديوهات، والغريب في الموضوع إن زوجتي هى من كانت تقوم بتصوير الفيديوهات المسيئة والصور بنفسها وبعد عمل المحضر اختفت هي وزوجها ومعهما ابنى مازن ومنذ يوم 20/9/2020 لم أر ابنى”.

وطالب والد مازن بحق ابنه الذي يتعرض للضرر من قِبل والدته وزوجها، مختتماً: “أخشى على ابني منهما، فهما غير جديرين بتحمل مسؤوليته ومنذ أكثر من 3 أشهر لم أر ابنى فأتمنى أن يتم اتخاذ عقوبة سريعة فى هذا الأمر”.

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