هل سيحملونه جسدياً ويخرجوه؟! .. ترامب يرفض الخروج من البيت الأبيض والأمن يفكّر بطريقة إخراجه!

نقلت شبكة (CNN) الإخبارية الأميركية عن مستشارين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قوله إنّ لن يغادر البيت الأبيض في يوم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن.

وبدأ خبراء الخدمة السرية الأمريكية بالتفكير في طريقة تعاملهم مع ترامب في حال رفض الخروج من البيت الأبيض.

مسؤولون سابقون في الخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي، أجمعوا على أنها ستكون واقعة لم تُواجههم من قبل، وأنها ستضع الوكالات في موقف محرج.

وقال مسؤولٌ سابق في الخدمة السرية شارك في عملية انتقال السلطة بين الرؤساء سابقاً: “ليس دورنا أن نطرد الأشخاص. بل دورنا هو حماية الناس. ولا أتوقع أن يذهب أفراد الخدمة السرية إلى هناك ليطرقوا على الباب قائلين: حان وقت الرحيل يا سيدي، تسجيل الخروج في تمام الـ11. فهل سيحملونه جسدياً ويفعلون ذلك؟”.

وقال أحد المستشارين للشبكة الإخبارية “إنه يعيش نوبة غضب شديدة. سيغادر، لكنه يظهر غضبه الشديد”.

وعلق موقع (Business Insider) الذي نقل الخبر عن “سي إن إن” بأنه قد مر ما يقرب من 6 أسابيع منذ أن أصبح فوز الرئيس المنتخب جو بايدن واضحا، ومع ذلك لم يعترف ترامب بخسارته حتى الآن.

ويضيف الموقع أن ترامب يواصل ترويج الادعاء بأن بايدن سرق الانتخابات باحتيال واسع النطاق على الناخبين، “وهي نظرية حتى المدعي العام المنتهية ولايته مؤخرا قال إنها غير مدعومة بالأدلة”.

ونقل تقرير “سي إن إن” عن مستشارين، أن ترامب بدأ يتقبل خسارته الشهر الماضي، لكنه غيّر رأيه بعد ذلك، ويبدو أنه يعتقد حقا أن الانتخابات سرقت منه.

وقال أحد مستشاريه للشبكة، “لقد تلقى الكثير من المعلومات المضللة لدرجة أنني أعتقد أنه يعتقد بالفعل أن الانتخابات سرقت منه”.

وقالت مصادر عدة تحدثت لـ”سي إن إن”، إن ترامب أوضح لموظفيه أنه لا يريد التحدث عما إذا كان سيحضر حفل تنصيب بايدن.

وقال أشخاص مقربون منه للشبكة إنهم يعتقدون أنه من غير المرجح أنه سيغادر.