عالمة الفلك اللبنانية كارمن شماس تكشف توقعاتها للأبراج في 2021 وهذا ما ينتظر السرطان والحمل والجدي

كشفت عالمة الفلك اللبنانية كارمن شماس توقعاتها للأبراج والأحداث في عام 2021، مؤكدة أنها تتحدث عن علم، وليس تبصيراً كالآخرين.

وقالت كارمن شماس خلال استضافتها في برنامج “spot on”، عبر إذاعة صوت كل لبنان وصوت الغد أستراليا، إن لديها مصداقية في كولومبيا حيث تقيم مع زوجها، ويُطلب رأيها في أي سباق رئاسي يحصل وتوقعاتها كانت تصيب دائماً، لأن الوقت هناك مهم جداً ولديهم تقدّم كبير في هذا الأمر.

وحول الانتخابات الأميركية قالت كارمن إن الكفة كانت تميل لصالح دونالد ترامب فلكياً كما ذكرت سابقاً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرّضت حينها لهجوم، مشيرة إلى أن ذلك ليس رأيها، بل بحسب أوراق علم الفلك، مؤكدة أنه حتى اليوم ترى حظوظ ترامب كبيرة، إلا في حال تخلّى هو عن ذلك.

وأضافت كارمن: “في لبنان، الأمر أكبر من شخص أو إثنين أو مشكلة أبراج، بل الخلاص للبلد هو في قيادة حيادية تحترم الجميع وتُقدر إنتماءات الناس، لذلك فالوضع معقد وصعب.”

وحسمت كارمن شماس الجدل حول المنافسة بينها وبين علماء الفلك الآخرين، وقالت إنها لا تتابع ماغي فرح، مضيفة: ” كل شخص لديه أسلوبه في تقديم الأبراج، لكن إختلاف النتيجة بين سلبية وإيجابية، تظهر مشكلة في من يعرضه”.

وأشارت كارمن إلى أنها على معرفة شخصية بجميع أصحاب التوقعات، وتواصلت مع ماغي فرح عند مرضها وإطمأنت عليها، وأكدت إعجابها بميشال حايك، قائلة: “مايقوله بالإلهام، وهو شخص قوي”

وتحدثت كارمن عن الأبراج قائلة: “البرج الطالع أو الصاعد هو بحسب الساعة، التي يلد فيها الإنسان والمكان وسنة، ولحظة الولادة تؤثر في معرفة برج الصاعد، وهو من يُعطي الشكل للشخص، وهذا الأمر عبارة عن حسابات صعبة”.

وتابعت كارمن: “الأبراج الأكثر قيادية: العقرب، السرطان، الحمل ، الجدي، أما الأبراج التبعية: الميزان، السرطان، الحوت”.

واستطردت: “الأبراج الابتكارية: القوس، الثور، الميزان ، الجوزاء، الدلو، أما برج العذراء منطقي ودقيق يحب التنظيم خاصة في عمله ولا يُحبّذ أن يتم استعجاله في شيء ولا يحب أن يتم فرض عليه أي شيء ولديه شبه مع العقرب لديهم دقة ملاحظة.”

وأشارت كارمن إلى أن برج لبنان هو العقرب، وذلك تبعاً ليوم استقلاله في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر بحسب الخارطة الفلكية.

وسردت كارمن شماس توقعاتها للأبراج في 2021، كالتالي:

برج الحمل: ليست سنة سيئة، سيعمل على العلاقات العامة ويخسر صداقة معينة ومهمة وسيجد شخص بديل على صعيد الدعم لكنها أفضل من 2020، جيد عاطفياً.

برج الثور: كوكب أورانوس يتعبه منذ سنة أو سنتين وباقي معه 4 سنوات قادمة، وهناك احتمال أن يحظى بمسؤولية كبيرة وإذا كان مجتهد ستأتي نجوميته.

الجوزاء: سنة ناجحة، مدعوم من المشتري وزحل، هناك حركة خسوف وكسوف والأخيرة تقع على محور علاقات، من الممكن أن يخسر علاقة ويريد أن ينتبه على عقد عمل.

السرطان: سيرتاح هذه السنة من زحل الذي كان متعباً بالسنبة له لسنتين ويجد حلولاً للعديد من الأمورخاصة المصرفية والمالية، يريد أن يعمل على الأمور النفسية والمعنوية.

الأسد: مشكلة ستدخل إلى البرج وتبقى حوالى السنتين أو الثلاث تتضمّن الكثير من التقلبات، ومواليد تموز لديهم حماية هذه السنة والعمل الذي ترتبط به يجب أن تحافظ عليه تحافظ عليه.

العذراء: سنة جيدة، كوكب المشتري ببيت الصحة والعمل واحتمال الانتقال لمرحلة أفضل صحياً ومهنياً وفرص كثيرة لكنها لا تأتي على طبق من فضة وهناك سنتين المفروض أن تكون إيجابية، عاطفياً جيّد لديه مسؤوليات على صعيد العائلة إذا أهملها سيكون هناك عذاب، وإذا أهمل عمله فالصعوبة تزداد لأنّ محور الكسوف لديه، احتمال ظهور مشكلة عند أحد الوالدين.

الميزان: سنة يكون فيها مبدع، ويجب الانتباه في حال مواليد هذا البرج لم يكونوا ينتظرون مولوداً جديداً سيأتي ذلك، أمور عاطفية جميلة ومن الممكن أن يخسر البعض علاقة موجودين فيها لأن المشتري وزحل موجودان ببيت العاطفة، المتزوّج سيتعب مع أولاده.

العقرب: سنة غريبة عجيبة منزلياً وعائلياً، تنتظره هجرة في حال كان يفكر في الموضوع، احتمال أن يتزوّج أو يطلق ولديه الكثير من التغيرات.

القوس: لديه حالة كسوف وهي من السنوات المهمة ويقرع باب التغيير الذي لا يتوقعه، علاقاته معرّضة للتغيير (زواج أو عمل)، وحياته الصحية بحاجة لاهتمام، عمل جديد جميل.

الجدي: يرتاح من زحل منذ 3 سنوات، الكسوف سيؤثر على حالته النفسية يجب أن ينتبه لها ولديه بعض المفاجآت على الصعيد العاطفي.

الدلو: يصل زحل في 17 ديسمبر إلى البرج والمشتري في 19 تجعل هناك تغييرات جذرية كبيرة وهناك مفاجأة جميلة إذا كان من مواليد كانون الأول.

الحوت: محور سنة 2021 هي العائلة ضد المسؤوليات وجب الإهتمام بأحد الوالدين، أموره الدراسية والمهنية معرّضة للانتقال من مكتب إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى، وبحاجة إلى تعزيز حالته النفسية.

وختمت كارمن بالقول إن أفضل أبراج العام الجديد سيكون الميزان، وأسوأ أبراج هي الأسد، الدلو، القوس، والجوزاء.

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