قطريون يُخرسون كاتباً سعودياً أبهرته صور احتفالات قطر باليوم الوطني وتطاول عليها

ألجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الكاتب السعودي البذيء إبراهيم السليمان، بعد تطاوله على قطر في يومها الوطني، والذي احتفلت به البلاد أمس الجمعة في مشاهد مهيبة وبحضور الأمير تميم بن حمد.

وفي التفاصيل، نشر الكاتب السعودي تغريدة رصدتها “وطن”، قال فيها: “الله لا يديم لهم يوم ولا يرفع لهم راية وعلوم”، الأمر الذي اعتبر إساءة لقطر وليومها الوطني.

الله لا يديم لهم يوم

ولا يرفع لهم راية وعلوم .. — إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) December 18, 2020

رواد مواقع التواصل، هاجموا الكاتب المطلب للنظام السعودي، مستعينين بصورة من احتفالات اليوم الوطني في قطر، منتقدين الهجوم السعودي على الدوحة في ظل الأنباء الإيجابية عن قرب حل الأزمة بين البلدين.

شرايك بصوره عشان يزيد القهر بقلبك 🤣🤣 pic.twitter.com/NrVVe1KI4H — مشعاب المشعاب🇰🇼 (@meshab1983) December 18, 2020

دعائك مايوصل للسقف ولله الحمد🤲

من حاسد وقاطع رحم ولادرينا عنكم😂😂😂 وعن هياط الدرباويه👊🏼😄😄😄 مشغولين بانجازاتنا💪🏼🇶🇦🇶🇦🇶🇦🌺🌺🌺🌺🌺♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦♥️♥️♥️♥️🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦 — ahmed alabdulla (@ahmedab97831302) December 18, 2020

ولا يديمها عليك ياربي .. pic.twitter.com/AUAji5aMwI — zahrh al_marri🇶🇦 (@zahralmarri) December 18, 2020

نسال الله ان يسلط عليكم من يشتت

شملكم ويفرق جمعكم ويشمت بكم كل عدو يارب يارب — ع-بنت عبدالله (@M2WLL7OKZyasjD4) December 18, 2020

رايتنا مرفوعه من امس على مبنى الامانه العامة .. 😄 — Chè .. مُحمَّد ! (@AssistantChe) December 18, 2020

شكلك مقهور من قلب 😅😅😅

لنا الإنجازات ولكم القهر 🤣🤣🤣 — 🇶🇦 مـييــم 🇶🇦 (@mmss_qatar) December 18, 2020

الجدير ذكره، أن قطر احتفلت أمس الجمعة بيومها الوطني وسط انفراجة في ملف الأزمة الخليجية، قد تُنهي أكثر من ثلاثة أعوام من الخلافات، التي قسّمت منظومة مجلس التعاون الخليجي.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر الصباح، عن تطلع بلاده للقمة الخليجية المقرر انعقادها في السعودية مطلع العام المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال الصباح، أول أمس الخميس، لسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين في الكويت، وهو الاستقبال الأول من نوعه لجميع السفراء الخليجيين على طاولة واحدة في الكويت، منذ بدء الأزمة الخليجية، في منتصف عام 2017.

وأكد وزير الخارجية الكويتي للسفراء المجتمعين أن الكويت ستمضي على نهج أمير البلاد الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح، بـ”عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية”، كما أكد تطلعه لـ”انعقاد القمة الخليجية بضيافة المملكة العربية السعودية، في الخامس من يناير عام 2021″.

كما تباحث وزير الخارجية مع السفراء المجتمعين حول التحديات التي واجهت منظومة مجلس التعاون الخليجي خلال هذا العام، وأبرزها رحيل سلطان عمان قابوس بن سعيد، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، إضافة إلى التحديات الناتجة عن مواجهة فيروس كورونا.

وذكر موقع وزارة الخارجية الكويتية أن السفراء أقاموا “احتفالية رمزية” بالأعياد الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، “تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين دول المجلس والوشائج المتجذرة والروابط المتينة والمتأصلة فيما بينها.

وكانت الدول الأربع “السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر” أعلنت، في يونيو 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها، فيما أكدت الدوحة مراراً رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار دون شروط مسبقة.

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