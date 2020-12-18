“شاهد” ماذا فعل أمير قطر على كورنيش الدوحة خلال احتفالات اليوم الوطني القطري وفاجأ الحضور

فاجأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، المشاركين في احتفالات اليوم الوطني القطري، بعد أن نزل مترجلاً من منصة الاحتفالات لتحية الحضور والمشاركين في الاحتفالات القطرية.

وأظهرت مشاهد تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورصدتها “وطن”، نزول الأمير تميم لتحية الحضور الذين اقتصر هذا العام على المنتسبين للقطاع الطبي والصحي وعوائلهم والمتطوعين.

ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ووالده الأمير حمد بن خليفة إلى كورنيش الدوحة صباح الجمعة لحضور فعاليات اليوم الوطني القطري.

وتضمنت فعاليات “المسير الوطني” عروضاً عسكرية ضخمة لمختلف القطاعات العسكرية.

وتحتفل قطر اليوم الجمعة بيومها الوطني وسط أنباء عن انفراجة في ملف الأزمة الخليجية، قد تُنهي أكثر من ثلاثة أعوام من الحصار الذي فرضته عليها الإمارات والسعودية .

ومن المفترض أن تشهد العاصمة السعودية الرياض، في الخامس من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، انعقاد القمة الخليجية الـ41، بمشاركة زعماء المنطقة جميعاً، لتكريس الاتفاق على إنهاء الأزمة.