“شاهد” ماذا فعل أمير قطر على كورنيش الدوحة خلال احتفالات اليوم الوطني القطري وفاجأ الحضور

فاجأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، المشاركين في احتفالات اليوم الوطني القطري، بعد أن نزل مترجلاً من منصة الاحتفالات لتحية الحضور والمشاركين في الاحتفالات القطرية.
وأظهرت مشاهد تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورصدتها “وطن”، نزول الأمير تميم لتحية الحضور الذين اقتصر هذا العام على المنتسبين للقطاع الطبي والصحي وعوائلهم والمتطوعين.
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يشارك أبناء شعبه فرحة احتفالات المسير الوطني #نحمدك_يا_ذا_العرش 🇶🇦
#اليوم_الوطني_القطري#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/vocYjEcY0P
— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) December 18, 2020
ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ووالده الأمير حمد بن خليفة إلى كورنيش الدوحة صباح الجمعة لحضور فعاليات اليوم الوطني القطري.
شاهد📸| أمير دولة #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد_آل_ثاني يصل إلى #كورنيش_الدوحة لحضور فعاليات #اليوم_الوطني_القطري 🇶🇦#نحمدك_يا_ذا_العرش pic.twitter.com/PFAlEHcI97
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) December 18, 2020
شاهد📸| أمير #قطر الوالد الشيخ #حمد_بن_خليفة_آل_ثاني يحضر فعاليات #اليوم_الوطني_القطري 🇶🇦#نحمدك_يا_ذا_العرش pic.twitter.com/iW83JFK04k
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) December 18, 2020
وتضمنت فعاليات “المسير الوطني” عروضاً عسكرية ضخمة لمختلف القطاعات العسكرية.
#شاهد📸| عرض عسكري قطري ضخم ضمن فعاليات #المسير_الوطني بمناسبة #اليوم_الوطني_القطري 🇶🇦🇶🇦#نحمدك_يا_ذا_العرش pic.twitter.com/TnYMNFLlWr
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) December 18, 2020
#شاهد📸| قوة العمليات الخاصة تشارك في العرض العسكري ضمن فعاليات #المسير_الوطني بمناسبة #اليوم_الوطني_القطري . 🇶🇦🇶🇦#نحمدك_يا_ذا_العرش pic.twitter.com/ZOGceIhYzm
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) December 18, 2020
#شاهد📸| تتقدمها #العاديات #الرافال ومن ثم سرب #الذاريات #التايفون ومقاتلات #الأبابيل F-15
.. المقاتلات الحربيّة القطرية تشارك في فعاليات #المسير_الوطني بمناسبة #اليوم_الوطني_القطري .🇶🇦#نحمدك_يا_ذا_العرش pic.twitter.com/pvSdERIIi6
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) December 18, 2020
وتحتفل قطر اليوم الجمعة بيومها الوطني وسط أنباء عن انفراجة في ملف الأزمة الخليجية، قد تُنهي أكثر من ثلاثة أعوام من الحصار الذي فرضته عليها الإمارات والسعودية .
ومن المفترض أن تشهد العاصمة السعودية الرياض، في الخامس من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، انعقاد القمة الخليجية الـ41، بمشاركة زعماء المنطقة جميعاً، لتكريس الاتفاق على إنهاء الأزمة.