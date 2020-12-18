“شاهد” المقطع الذي نشرته الفاشینیستا الكويتية الدكتورة خلود وحذفته بعد دقائق وأثار ضجة واسعة!

أثارت الفاشینیستا الكويتية الدكتورة خلود ضجةً واسعةً بعدما نشرت فيديو استعرضت فيه شكلها بعد إجرائها عملية تجميل لأنفها قبل أسبوعين.

ونشرت الدكتورة خلود الفیدیو عبر حسابھا في “إنستغرام”، وظهرت بلا ضمادات، واختفى تورم عینیھا وجروح أذنھا بسبب العملية .

وتعرّضت الدكتورة خلود لسخرية واسعة وانتقادات من متابعيها، الأمر الذي دفعها لحذف المقطع .

وأعادت نشر صورة بجانب وجھھا عبر تطبیق السناب شات.

وكانت الفاشینیستا الكويتية نشرت قبل ايام صور من داخل غرفة العمليات، ظهرت فيها وقد لُفّ رأسها، وأنفها، وذلك في أعقاب إجرائها عملية تجميل.