“سوء المنقلب” … الفنانة المصرية يسرا تثير ضجة بفيديو رقص في وضعٍ “غير طبيعي”!

أثارت الفنانة المصرية يسرا الجدل بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، ظهرت فيه بوضعٍ “غير طبيعي” -وفق متابعين-.

وفي المقطع القصير، ظهرت يُسرا ترقص بطريقةٍ غريبة، قابلها متابعون بتعليقاتٍ ساخرة .

وقالت إحدى المتابعات في تعليقها: “أعوذ بالله من كئآبة المنظر” .فيما قال آخر: “سوء المنقلب”، ووصفها ثالث بـِ”عجوز النار”، وعلّق رابع قائلاً: “يالله حسن الخاتمه”.

فنياً، كشف المخرج سامح عبدالعزيز، تفاصيل مسلسله الجديد مع يسرا المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وأوضح أن المسلسل الجديد اختير له اسم “حرب أهلية” كعنوان مؤقت.

وسيشهد “حرب أهلية” مشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي من المقرر أن تجسد دور “ضرة” يسرا.