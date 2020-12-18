استخدم نفس طريقة زوجته.. تيم حسن يرد على شائعات طلاقه من وفاء الكيلاني بـ “لايك”

بعد صمت طويل من الفنان السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، على شائعات طلاقهما والتي كشفها الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، رد تيم حسن على ذلك بـ “لايك” لصورة نشرتها زوجته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق الفنان السوري، على الصورة التي نشرتها الإعلامية المصرية على حسابها بـ “انستجرام”، بشأن أول حلقات برنامجها الجديد “السيرة”، بـ “لايك” الأمر الذي لفت انتباه متابعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروه رداً على أنباء الانفصال.

وكانت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني قد أقدمت على نفس التصرف بعد أن نشر زوجها تيم صورة له من مسلسله الجديد “أنا”، الأمر الذي اعتبر أن الفنان السوري يسير على خطى زوجته وفاء.

وفي وقت سابق، نشرت الإعلامية المصرية أول صورة لها بعد تداول أنباء عن انفصالها عن زوجها الفنان تيم حسن بدت فيها حزينة والدموع في عينيها، حيث شاركت الكيلاني الصورة عبر حسابها الرسمي في إنستغرام من برنامجها الجديد “السيرة”.

وأعلنت وفاء الكيلاني أنّ الجزء الأول من “السيرة” سيكون مع النجم محمود حميده على قناة dmc اليوم الجمعة الساعة 11 بتوقيت القاهرة .

وقبل أيام، نفت مصادر ما يُشاع عن انفصال الفنان تيم حسن عن زوجته وفاء الكيلاني، مؤكدة أن الثنائي لم ينفصلا وأن ما يجري تداوله غير صحيح، دون تقديم أي تفاصيل.

وكان الإعلامي اللبناني ایلي باسیل قال إن وفاء الكیلاني تلقت مؤخر صداق بقیمة 100 ألف دولار بعد انفصالها عن تيم.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك