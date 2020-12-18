سيدة الكرم
سيدة الكرم
حياتنا

القضاء المصري الشامخ يبرأ المتهمين في “تعرية سيدة الكرم” التي اعتذر لها السيسي شخصياً

كتب Author 2
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في قرار اعتبر صادماً للأوساط المصرية والعربية، أصدرت حكماً يقضي ببراءة المتهمين الثلاثة في القضية المعروفة إعلامياً بـ “”، وذلك بالمشاجرة التي وقعت قبل أكثر من أربع أعوام وأثارت ضجة واسعة.

 

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن محكمة الجنايات أصدرت حكماً يقضي ببراءة الشقيقين ووالدهما وذلك بعد صدور حكم غيابي بمعاقبتهم بالسجن عشرة أعوام وفق قرار قضائي اتخذ مطلع العام الجاري.

 

وكانت محكمة مصرية في الـ11 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، عاقبت المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد 10 سنوات ودفع تعويض بـ100 ألف جنيه، في قضية التعدي على سيدة مسنة وتعريتها في الشارع أمام المارة بمحافظة في صعيد البلاد.

 

الإعلامية اللبنانية “ليليان” علقت على قرار ، في تغريدة رصدتها “وطن” بالقول: “حقك على كل عديمي الضمير والكرامة!”.

 

ورغم مرور هذه المدة الطويلة على تداول القضية، إلا أن حالة الجدل لم تنته بعد، حيث عادت من جديد عقب حكم المحكمة ببراءة المتهمين الثلاثة، وهو الحكم الذي عبر عدد من الناشطين عن استيائهم منه.

 

وتعود القضية لشهر أيار/ مايو من عام 2016 حينما تلقى أحد أقسام الشرطة بلاغًا بتعدي المتهمين الثلاثة على سيدة مسنة في قرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

 

وكشفت التحقيقات وقتها أن سبب المشاجرة، التي وقعت هي شائعة وجود علاقة غير شرعية بين شاب قبطي وسيدة مسلمة، واندلعت على إثرها مشاجرات تم خلالها حرق منازل لمواطنين أقباط.

 

واستندت المحكمة إلى أقوال الشهود وتحريات المباحث الجنائية إلى جانب تقرير الطب الشرعي بشأن محاولة هتك عرض المجني عليها، والتعدي عليها وتعريتها أمام المارة.

 

الجدير ذكره، أن رئيس عبد الفتاح كان قد اعتذر للسيدة خلال افتتاحه مشروع ، بعد الحادث بأيام.

 

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