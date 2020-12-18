القضاء المصري الشامخ يبرأ المتهمين في “تعرية سيدة الكرم” التي اعتذر لها السيسي شخصياً

في قرار اعتبر صادماً للأوساط المصرية والعربية، أصدرت محكمة مصرية حكماً يقضي ببراءة المتهمين الثلاثة في القضية المعروفة إعلامياً بـ “تعرية سيدة الكرم”، وذلك بالمشاجرة التي وقعت قبل أكثر من أربع أعوام وأثارت ضجة واسعة.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن محكمة الجنايات أصدرت حكماً يقضي ببراءة الشقيقين ووالدهما وذلك بعد صدور حكم غيابي بمعاقبتهم بالسجن عشرة أعوام وفق قرار قضائي اتخذ مطلع العام الجاري.

وكانت محكمة مصرية في الـ11 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، عاقبت المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد 10 سنوات ودفع تعويض بـ100 ألف جنيه، في قضية التعدي على سيدة مسنة وتعريتها في الشارع أمام المارة بمحافظة المنيا في صعيد البلاد.

الإعلامية اللبنانية “ليليان” علقت على قرار القضاء المصري، في تغريدة رصدتها “وطن” بالقول: “حقك على كل عديمي الضمير والكرامة!”.

حقك على كل عديمي الضمير والكرامة! pic.twitter.com/TkQYmPW22L — Liliane Daoud ليليان (@liliandaoud) December 17, 2020

ورغم مرور هذه المدة الطويلة على تداول القضية، إلا أن حالة الجدل لم تنته بعد، حيث عادت من جديد عقب حكم المحكمة ببراءة المتهمين الثلاثة، وهو الحكم الذي عبر عدد من الناشطين عن استيائهم منه.

– حكم براءة المتهمين في قضية سيدة الكرم عار على الدولة المصرية والقضاء المصرى 😠#لأن_فوق_العالي_عاليا_يلاحظ_والأعلى_فوقهما#سيدة_الكرم — R Ξ S S T I Π ° (@resstin) December 18, 2020

#سيده_الكرم

الم تشعر سيدي القاضي ب النخوه او الرجوله او حتي انخزك ضميرك وانت تقوم بتبراه من قاموا بتعريه سيده مسنه وسط الجميع pic.twitter.com/YQDz345InV — سامح فتحى (@ePvIzisZyZFNza8) December 18, 2020

فى حاجه اسمها حرام بس انتوا ما تعرفوش الفرق بين الحلال و الحرام و فى حاجه تانيه اسمها العيب بس انتوا ما تعرفوش يعنى ايه عيب. #سيدة_الكرم — Samah Negm (@Forgivenessstar) December 18, 2020

أخي هاني ..سيدة الكرم هي أمنا جميعا حزننا من اجلها ومن أجل قضيتها لايقل عن حزنك فكلنا مصريين ولا فرق بيننا ولن يكون ولا يمكن ابدا ان تكون قضيتها تخص ديانتها هي إجراءات قضائية ومحامين وشهود والظلم موجود الي يوم القيامه .. أنتم اهلنا وما يحزنكم يحزنا دمتم بخير وهناء وسعاده — Engr.Mohamed Rabea 🇪🇬 (@rabea_engr) December 18, 2020

في تبرير مطبلاتي ظهر في فضحية حكم البراءه #سيدة_الكرم

المطبلاتي أبو قرنين بيقول

سيدة الكرم لم تتعرف علي المجرمين

وإن المجرمين اتصالحوا معاها ودفعوا ثمن التلفيات

فا القاضي حكم بالبراءه — Alfrid Samir (@AlfridSamir) December 18, 2020

وتعود القضية لشهر أيار/ مايو من عام 2016 حينما تلقى أحد أقسام الشرطة بلاغًا بتعدي المتهمين الثلاثة على سيدة مسنة في قرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

وكشفت التحقيقات وقتها أن سبب المشاجرة، التي وقعت هي شائعة وجود علاقة غير شرعية بين شاب قبطي وسيدة مسلمة، واندلعت على إثرها مشاجرات تم خلالها حرق منازل لمواطنين أقباط.

واستندت المحكمة إلى أقوال الشهود وتحريات المباحث الجنائية إلى جانب تقرير الطب الشرعي بشأن محاولة هتك عرض المجني عليها، والتعدي عليها وتعريتها أمام المارة.

الجدير ذكره، أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي كان قد اعتذر للسيدة خلال افتتاحه مشروع حي الأسمرات، بعد الحادث بأيام.

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