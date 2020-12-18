اقتحموا مكتبه وجرّوه كالماعز .. أمن ابن سلمان يعتقل “أميراً وعميداً في الإستخبارات” لسبب غريب!

كشف حساب “العهد الجديد” الشهير في تويتر، عن اعتقال أمن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أميراً يعمل عميداً في الاستخبارات السعودية .

وقال “العهد الجديد” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إنّ الأمير الذي جرى اعتقاله هم فيصل بن محمد بن ناصر آل سعود، العميد في الاستخبارات.

وأوضح أن الاعتقال جاء بعد أن تمّ اقتحام مكتبه وجرّه وكأنه إرهابي متورط بجريمة كبيرة.

أما سبب الاعتقال فقال “العهد الجديد” إنه تذمر الأمير في أحد المجالس من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء.

اعتقال الأمير فيصل بن محمد بن ناصر آل سعود، العميد في الاستخبارات، بعد أن تمّ اقتحام مكتبه وجره وكأنه إرهابي متورط بجريمة كبيرة.

أما سبب الاعتقال فهو تذمر الأمير في أحد المجالس من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء. — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 18, 2020

يأتي ذلك تزامناً مع تقارير تتحدث عن إطلاق ولي العهد السعودي حملة جديدة ضد كبار المسؤولين العسكريين في السعودية إضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار، بمزاعم مكافحة الفساد .

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الحملة أطلق عليها اسم “ميني ريتز”، في إشارة إلى إيقاف السلطات السعودية في عام 2017 العشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق “ريتز كارلتون”.

ولفتت الوكالة إلى أن حملة “مكافحة الفساد “التي أدت إلى عشرات الاعتقالات في الأشهر الأخيرة وصادرت مبالغ مالية لقيت الثناء من السعوديين، وخصص رقم هاتفي مجاني من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد”.

ونقلت عن مسؤول محلي قوله: إن “الرسالة التي يرسلها حكام السعودية للفاسدين هي: لن تذهبوا إلى الريتز، بل ستذهبون إلى سجن حقيقي، ويتخوف كل من يتلقى رشى من أن يأتي عليه الدور”.