وزير دفاع الاحتلال يفجر مفاجأة في لقاء مع صحيفة تتبع الديوان السعودي وهذا ما قاله 

في مفاجأة أثارت جدلا واسعا صرح وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني غانتس”، أنه قام بزيارة كل الدول العربية، ولكن بالخفاء ضمن أداء مهمات عسكرية، في أوقات سابقة، قبل إعلان التطبيع مع بعضها خلال العام الحالي.

وجاء حديث “غانتس” خلال مقابلة أجرتها صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية ـ التي تدار من داخل الديوان ـ معه في مكتبه في تل أبيب، والذي اعرب فيها عن رغبته بأن يزور الدول العربية مجدداً ولكن بشكل رسمي وودي وسلمي.

وخلال لقائه مع الصحيفة المقربة من الأسرة الحاكمة في السعودية شن غانتس هجوما شديدا على رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي “بنيامين نتنياهو”، الذي وفقا لتقارير يعد حليفا قويا لولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”.

وأضافت الصحيفة إن “جانتس” يخوض هذه الأيام معركة مريرة مع “نتنياهو” يمكن أن تطيح بالحكومة التي تجمعهما وتؤدي إلى انتخابات مبكرة.

وتابعت أن “جانتس” يواجه ضغوطا عدة لتجنب مثل هذا الخيار؛ خشية أن تؤدي الانتخابات المبكرة إلى تحطيم حزب “أزرق أبيض” الذي يقوده، كما أنه يتعرض في المقابل، لضغوط أخرى كي يواصل بعناد موقفه الرافض لشروط “نتنياهو”، ويعلن الخروج من الحكومة، مهما كانت النتيجة، بحسب الصحيفة.

ورجح “جانتس” خلال المقابلة ذهاب “إسرائيل” إلى انتخابات مبكرة بسبب تعنت “نتنياهو” في موقفه ورفضه تطبيق التعهدات التي قطعها والاتفاقات “التي توصلنا إليها وعلى أساسها أقمنا هذه الحكومة”.

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