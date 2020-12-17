وزير الصحة الكويتي باسل الصباح
وزير الصحة الكويتي باسل الصباح
الهدهد

هل “الحسد” يقف وراء ما أصاب هذا المسؤول الكويتي البارز قبل لقائه الشيخ نواف الأحمد؟

كتب وطن
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أجاب على سؤال وُجه له حول إذا ما كانت “العين” قد أصابته، بعد تعرضه لإصابة في عظم الكتف في مكان لا يمكن تجبيره.

 

ووقع الحادث قبل عدة أيام، بعد تعثر الوزير، الأمر الذي تسبب بكسر بسيط في كتفه، إلا أن هذا الكسر جاء في موقع لا يمكن تجبيره، بحسب ما قالت صحيفة “الرأي” الكويتية.

 

ووقعت الإصابة قبل أداء الوزراء اليمين أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، يوم الاثنين الماضي، إلا أنه ومع تزايد الألم منها، قام الوزير بمراجعة المستشفى يوم أمس الأربعاء 16 ديسمبر 2020، ليتبين أن التعثر تسبب له بكسر في أعلى كتفه.

 

وفي سياق الرد على تساؤل مازح حول ما إن كان ما حصل هو عين أصابت الوزير ووكيل الوزارة مصطفى رضا، الذي تبين قبل عدة أيام أنه مصاب بفيروس “كوفيد19” ضحك الوزير وأجاب قائلاً: “الحمد لله”.

 

وخلال اتصال آخر مع صحيفة القبس الكويتية، قال وزير الصحة الكويتي “كل شيء بخير ومستمرون في العمل”، مضيفا أن “الألم بسبب الكسر موجود”، لكنه لن يأخذ إجازة.

 

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