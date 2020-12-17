عنف أسري
عنف أسري
حياتنا

كويتي “عديم أخلاق” رفضت طفلته أن تراه فانتقم من والدتها وهذا ما فعله بها أمام الجميع!

كتب Author 2
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أمر وكيل الكويتي، بتسجيل قضية ضد مواطن كويتي قام بنزع حجاب مطلقته، وشتم ابنته الطفلة.

 

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “” الكويتية، فقد تقدمت مواطنة (30 عاماً) بشكوى ضد طليقها في مخفر شرطة غرب الصليبخات.

 

وقالت المواطنة في شكواها إن هناك خلافات عائلية مع زوجها انتهت بالطلاق وأن حكما قضائيا أجاز لزوجها السابق رؤية أبناءه من مواليد 2013 و2011 و2014.

 

وأشارت إلى أنه خلال قيام طليقها بتنفيذ الرؤية قامت ابنتهما بالتمسك بأمها ورفضت مرافقة والدها، وإذ بها تتفاجأ بطليقها يقوم بالتعدي عليها وينزع حجابها ويسب ابنته الطفلة.

 

وتم تسجيل القضية في المخفر تحت مسمى “عنف أسري”

 

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