“شاهد” فيديو انفجار مخزن للألعاب النارية في دبي يشعل مواقع التواصل ويثير ضجة واسعة!

أثار مقطع فيديو انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، جدل واسع بشأن انفجار مخزن للألعاب النار في إمارة دبي بالإمارات، والذي كان معداً لاحتفالات العام الجديد 2021، وفق ما أعلن ناشروا الفيديو على مواقع التواصل.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن مستودعاً للألعاب النارية في دبي انفجر مما أدى إلى احتراق كافة المواد المخزنة بداخله، حيث حصد الفيديو 11 ألف مشاركة ونحو 4 الآف تفاعل على مواقع التواصل.

#دبي انفجارات فى مستودع للألعاب النارية كانت مجهزة للاحتفال برأس السنة🤔😲😯😮 pic.twitter.com/3k8U5msSRA — محمد ابو اصطيفhz (@mh197351) December 10, 2020

إلا أن الحقيقة مخالفة لذلك تماماً، حيث أنه وعند تقطيع المشاهد إلى صور ثابتة والبحث عنها باستخدام خاصية البحث العكسي عبر عملاق البحث “غوغل”، فإن الفيديو يظهر منسوباً لمواطن روسي نشره على موقع “يوتيوب” منتصف العام الجاري.

وحسب صاحب القناة، فإن تلك الحادثة وقعت بأحد الأسواق الروسية في مدينة روستوف، الأمر الذي ينفي المزاعم التي ساقها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفيديو.

وحسب وسائل الإعلام الروسية، فإن الانفجار وقع في مستودع للألعاب النارية في المدينة الروسية في شهر يونيو/حزيران الماضي، حيث نشرت وزارة الطوارئ الروسية على حسابها الرسمي بـ “انستغرام” مقطع فيديو يعود لنفس الحادثة، قائلة: “حريق كبير في مستودع للألعاب النارية في روستوف نا دانو”.

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ينفي ذلك، الأنباء التي روجها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انفجار مستودع للألعاب النارية في مدينة دبي والتي اعتادت الاحتفال سنوياً برأس السنة الميلادية بالألعاب النارية، حيث يكلف الاحتفال ملايين الدولارات ويجذب السياح من كل بقاع العالم.

وفي وقت سابق، أكد المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بالإنابة، العميد جمال بن عاضد المهيري، أن أعداداً كبيرة وصلت دبي للاحتفال برأس السنة الجديدة، مشيراً إلى جاهزية القطاعات المشاركة كافة.

وأوضح أن الفريق وضع الترتيبات الخاصة بتأمين الأنشطة والفعاليات المصاحبة لاحتفالات رأس السنة، في مناطق برج خليفة ودبي فيستيفال سيتي وجميرا وفندق ومنتجع باب الشمس والقرية العالمية، ومختلف المواقع المقررة، بما يحقق أعلى مؤشرات الوقاية والسلامة والأمان لأفراد الجمهور.

وأضاف المهيري أن الدفاع المدني تضع في تقديراتها جميع الخطوات والتوجيهات الخاصة بتأمين الفعاليات وسلامة الأرواح وحماية الممتلكات.

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