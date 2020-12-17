كورونا
كورونا
Videoالهدهد

“شاهد” طبيب عُماني متخصص بالأمراض المعدية يبشر العُمانيين بخبر مفرح يخص كورونا ولكن بشرط 

كتب وطن
0

قال الدكتور العماني ، استشاري الأمراض المعدية، إن الحديث حول أن جائحة سوف تتلاشى بقدوم الصيف “بشكل أوتوماتيكي” هو كلام غير علمي وغير صحيح، مبشرا العمانيين بنفس الوقت بنتائج مفرحة إذا تم الالتزام بالإجراءات.

 

وخلال مداخلة له عبر إذاعة “هلا أف أم” العمانية رصدتها (وطن) أوضح الدكتور زيد: “في حال أخذنا اللقاح بنسبة عالية في المجتمع فإنه يمكن أن تنحسر الجائحة في الصيف، أما أن تنحسر الجائحة أوتوماتيكياً في الصيف فهذا الأمر غير صحيح.”

 

وأضاف:” بالعكس نتوقع أن الجائحة تستمر لأكثر من سنة أو سنتين في حال عدم اتخاذ إجراء مثل اللقاحات وهذا هو المقصود، إذا تم أخذ اللقاحات من نسبة عالية من المجتمع يتم حسر الجائحة بإذن الله”

 

وتابع الطبيب العماني محذرا من أن وقوع موجة ثالثة من الجائحة هذا أمر مؤكد، في حال لم يتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس.

 

وكانت وزارة الصحة العمانية أصدرت أول أمس الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 ترخيصاً لاستيراد اللقاح الذي توصلت إليه شركتا فايزر – بيونتيك، للوقاية من فيروس كورونا، للفئة العمرية 16 عاماً فما فوق.

 

وبحسب الوزارة فإن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود ضمان تسهيل وتسريع توفير اللقاح في السلطنة للاستخدام الطارئ حسب السياسات التي تقرها الوزارة.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

بيان رسمي يكشف عن “كارثة” مرعبة تواجه الملك محمد السادس.. ماذا عن اللقاح…

الهدهد

“نحس” دكتاتور ترامب المفضل يصيب ماكرون.. لم يمض أيام على لقائهما وأصيب…

حياتنا

“وداعاً زوينة”.. “شاهد” انتحار طالبة عُمانية يهز الشارع…

الهدهد

جهزوا له شهر عسل وزرعوا الكاميرات.. حساب عُماني يفضح كاتباً سعودياً دفعت له دولة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.