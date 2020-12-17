“شاهد” طبيب عُماني متخصص بالأمراض المعدية يبشر العُمانيين بخبر مفرح يخص كورونا ولكن بشرط 

قال الدكتور العماني زيد بن خطاب الهنائي، استشاري الأمراض المعدية، إن الحديث حول أن جائحة كورونا سوف تتلاشى بقدوم الصيف “بشكل أوتوماتيكي” هو كلام غير علمي وغير صحيح، مبشرا العمانيين بنفس الوقت بنتائج مفرحة إذا تم الالتزام بالإجراءات.

وخلال مداخلة له عبر إذاعة “هلا أف أم” العمانية رصدتها (وطن) أوضح الدكتور زيد: “في حال أخذنا اللقاح بنسبة عالية في المجتمع فإنه يمكن أن تنحسر الجائحة في الصيف، أما أن تنحسر الجائحة أوتوماتيكياً في الصيف فهذا الأمر غير صحيح.”

♦️د.زيد الهنائي يوضح لـ #هلا_اف_ام حول خبر انحسار #كورونا في الصيف: "نحن نتوقع أن #الجائحة ستنحسر في الصيف في حال أخذنا اللقاح بنسبة عالية، وتستمر سنة أو سنتين في حال لم نتخذ الإجراءات واللقاحات، واحتمال حدوث موجة ثالثة إذا استهترنا" 🦠 #كل_الأسئلة@KhuloodAlwai @zaidahinai pic.twitter.com/1miVrrrV3g — Hala FM | هلا اف ام (@Halafmradio) December 17, 2020

وأضاف:” بالعكس نتوقع أن الجائحة تستمر لأكثر من سنة أو سنتين في حال عدم اتخاذ إجراء مثل اللقاحات وهذا هو المقصود، إذا تم أخذ اللقاحات من نسبة عالية من المجتمع يتم حسر الجائحة بإذن الله”

وتابع الطبيب العماني محذرا من أن وقوع موجة ثالثة من الجائحة هذا أمر مؤكد، في حال لم يتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس.

وكانت وزارة الصحة العمانية أصدرت أول أمس الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 ترخيصاً لاستيراد اللقاح الذي توصلت إليه شركتا فايزر – بيونتيك، للوقاية من فيروس كورونا، للفئة العمرية 16 عاماً فما فوق.

وبحسب الوزارة فإن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود ضمان تسهيل وتسريع توفير اللقاح في السلطنة للاستخدام الطارئ حسب السياسات التي تقرها الوزارة.

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