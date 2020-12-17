شبيهة هيفاء وهبي
شبيهة هيفاء وهبي
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“شاهد” شبيهة هيفاء وهبي المتحولة جنسيا من ذكر لأنثى تثير الجدل بصورها وهي حامل! 

كتب Author 2
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صدمت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الجزائرية “”، شبيهة الفنانة اللبنانية ، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لها تظهر حملها في الشهر الثامن، بعدما خضعت لعملية تصحيح ، وأصبحت .

 

وعلقت هيفاء جاد على الصورة قائلة: “قبل 8 أشهر قلتلكم خبر حملي، جاوني انتقادات بزاف مع اني هذا الشيئ يخصني، خفت من العين وموليتش نهدر عليه، وليت نلبس العريض عيرباض متبانش بطني”

 

وتابعت:”اليوم بقالي أيام معدودة وأرزق بمولودي، دعولي لأني غامرت بصحتي وحياتي لهذه اللحظة، إن شاء الله تكمل على خير لأن الدكتور قال لي هذا الوقت صعب جدا ونسبة النجاح 60 بالمائة، الحمد لله على تطور الطب وبالأخص الطب التايلندي، أشكره جداً”.

 

وتسببت الصورة التي قامت بتنزيلها شبيهة هيفاء وهبي بحالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذين قاموا بمهاجمتها، ولم يصدقوا حملها لأنها أول متصححة جنسية جزائرية تحمل جنيناً، فيما تساءل آخرون عن كيفية وقوع الحمل وهي لا تحمل رحماً من الأساس!.

 

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