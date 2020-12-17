اللبناني ابو ليلى
اللبناني ابو ليلى
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“شاهد” اللبناني الذي قال إن المرأة خُلقت لتنفيذ رغباته يُفجر مفاجأة تفضح مالك مكتبي وبرنامجه!

كتب Author 2
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كشف اللبناني الذي حل ضيفاً في إحدى حلقات برنامج “أحمر بالخط العريض” الذي يقدّمه الإعلامي اللبناني مالك مكتبي على قناة وأثار جدلاً واسعاً بين المتابعين، أن جميع ما رآه المشاهدين كان مجرد تمثيل.

 

وشرح الزوج اللبناني الذي يدعى أبو “ليلى” وظهر كمعنف للمرأة بأسلوب وحشي في الحلقة، تفاصيل ظهوره الذي أثار ضجة عبر الإجتماعي بعد إنتشار “برومو الحلقة.

 

وقال أبو ليلى ببث مباشر عبر “فيسبوك”رصدته “وطن”: “أعتذر منكم، أقسم أنني لست هكذا، وكل القصة تركيبة من المُخرج”.

 

وتابع: “تزوجت زوجتي عن حب، وأضع اسمها على يدي هنا شاهدوا، وينادونني بـ”أبو ليلى” من شدة حبي لها، أنا لست هكذا”.

 

وأكد أبو ليلى أن القصة كلها تركيبة، مضيفاً: “مالك مكتبي كان يتلقى أوامر عبر سماعات الأذن من المُخرج يملي عليه ما نقوله”.

 

واستطرد بالقول: “هاتفوني كثير من أصدقائي وقالوا لي إنني لست هكذا وكيف قبلت على نفسي أن أظهر بهذا الشكل، لأنني بالفعل لست هكذا، هل سأحرق زوجتي بالبنزين؟ بالعقل، من يفعل ذلك عصابات ومجرمين فقط”.

 

وأشار أبو ليلى أنه لم يتقاضى المال مقابل ظهوره بالبرنامج كما تداول الناس، وشدد أن الحلقة كان محورها شيء آخر.

 

وكشف أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد البرنامج وضد لأنه تم تحريف الحلقة على حد تعبيره، مؤكداً أنه ضد تنعنيف

 

وظهرت زوجته بالبث المباشر، وأكدت أن زوجها ليس كما ظهر بالبرنامج، وأن الحلقة كانت عن الشكل التقليدي للعلاقة الزوجية.

 

وأضافت: “كانوا يريدون أن يصورنا وأنا أحممه وأغسل قدميه، ولكنني رفضت التصوير، وتفاجأت بالصورة التي أظهروا بها زوجي، حتى أنني سألته لماذا قلت هذا وأنت لست كذلك”.

 

وكان أبو ليلى قد فجّر الجدل حين قال إن المرأة في نظره مجرد سلعة؛ وموجودة لكي تنفذ رغباته فقط، وفي حال رفضت فإنّه سيُعنّفها .

 

ورداً على سؤال مقدّم البرنامج للضيف: من منحه الحقّ في ما يقول؟، ردّ بقوله إنّه دفع ثمنها .

 

 

وقال الضيف إنّ الرجل إذا طلب من زوجته أن تحضر له كأس ماء، فعليها تنفيذ طلبه فوراً، وإن رفضت فسيعاقبها بالضرب .

 

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