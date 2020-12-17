“شاهد” أيادي سفراء السعودية وقطر والبحرين والإمارات مجتمعة برعاية وزير خارجية الكويت وسفير عُمان

عقب اجتماع مشترك عقد بمقر الخارجية الكويتية أعلن وزير الخارجية والإعلام الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عن تطلعه لعقد القمة الخليجية في السعودية في الخامس من يناير المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الكويتي، اليوم الخميس، بحضور السفير الكويتي خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية، سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى دولة الكويت.

معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية يستقبل أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدون لدى دولة الكويت

الخبر كامل: https://t.co/y4Bu5PhrLA pic.twitter.com/GpkI7Nu9Eo — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) December 17, 2020

ولأول مرة منذ الأزمة ظهرت أيادي سفراء قطر والسعودية والبحرين والإمارات والكويت وسلطنة عمان لدى الكويت فوق بعضها خلال لقاء جمعهم بدعوة من وزير الخارجية الكويتي “أحمد ناصر المحمد الصباح”، الخميس، ضمن جهود تعزيز المصالحة الخليجية.

وخلال اللقاء، حث “الصباح” سفراء دول مجلس التعاون الخليجي إلى الالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية، وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعمل لما فيه خير وصالح شعوب دول الخليج.

وأنهى السفراء المعنيين، اجتماعهم باحتفالية رمزية بالأعياد الوطنية لدول مجلس التعاون، في إشارة إلى قرب إنهاء الأزمة الخليجية، المندلعة منذ 5 يونيو/حزيران 2017.

وأكد الناصر أن “الكويت مستمرة على نفس نهج أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية وذلك لما فيه خير وصالح شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، معربا عن تطلعه لانعقاد القمة الخليجية فعليا بضيافة المملكة السعودية في الخامس من يناير 2021.

وأشار الوزير إلى “التحديات التي واجهت دول مجلس التعاون خلال جائحة كورونا، لا سيما تلك المتعلقة بتقوية المنظومة الصحية وتعزيز مخزون الأمن الغذائي واختلالات التركيبة السكانية، علاوة على فقدان دول المجلس لزعيمين في هذا العام جلالة السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، وصاحب السمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، بالإضافة إلى فقدان أحد أبرز رموز دول المجلس سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة”.

هذا وتتزايد إشارات التقارب بين الرياض والدوحة، بوساطة كويتية؛ من أجل الإعلان عن اتفاق ملموس لحل الأزمة الخليجية، الشهر المقبل.

والشهر الجاري، هنأ أمير الكويت، الشيخ “نواف الجابر الأحمد الصباح”، دول الخليج بعد الإعلان عن اتفاق مبدئي لحل الأزمة، معتبرا أنها “خطوة تاريخية”.

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