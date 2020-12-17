جهزوا له شهر عسل وزرعوا الكاميرات.. حساب عُماني يفضح كاتباً سعودياً دفعت له دولة خليجية للتطاول على عُمان

فجر حساب عُماني شهير، فضيحة كبرى حول الكاتب السعودي خالد باطرفي، الذي أنبرى مؤخراً في مهاجمة سلطنة عُمان والعمانيين، واضعاً حداً لتطاوله على السلطنة وسوقه الأكاذيب والافتراءات بشأنها.

وقال المغرد العماني “الشاهين”، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، رداً على خالد باطرفي: “وعدتك يا خالد باطزفي بدون لقب دكتور حيث ان معادلة لقب دكتور لديكم يوازي الاول الاعدادي لدينا او الصف السابع) أن اعود إليك، ومنك المعذرة على التأخير فقد كنت أحنّي الخيازرين وأدهنها بالسمن عملاً بالمثل العربي: لا تشتري،،،، وقد سبق ان نوهتك بشأنه”.

🔴اخذوا الجديد🔴

وعدتك يا خالد باطزفي @kbatarfi (بدون لقب دكتور حيث ان معادلة لقب دكتور لديكم يوازي الاول الاعدادي لدينا او الصف السابع) أن اعود اليك،،،، ومنك المعذرة على التأخير

فقد كنت أحنّي الخيازرين وأدهنها بالسمن

عملاً بالمثل العربي : لا تشتري،،،،

وقد سبق ان نوهتك بشأنه https://t.co/qmF4G5ERfs — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 16, 2020

وأضاف الشاهين: “للأسف ظننت أن متعة التحري عنك تعادل متعة الضحك على مقاطع خالد الزعتر في فندق فوربوينتس، لم أكن أعلم أن قضيتك أقدم بكثير ومأساتك أكبر بأضعاف مضاعفة، فمن هو خالد باطزفي؟ هو عميل مأجور يحمل الجنسية السعودية والولاء التام والانصياع الشديد والاذعان المطلق لـ (دولة أخرى)”.

للاسف ظننت ان متعة التحري عنك تعادل متعة الضحك على مقاطع خالد الزعتر في فندق فوربوينتس، لم أكن اعلم ان قضيتك أقدم،،،،بكثير،،،ومأساتك اكبر بأضعاف مضاعفة 🔺 من هو خالد باطزفي ؟

👈🏻 عميل مأجور يحمل الجنسية السعودية والولاء التام والانصياع الشديد والاذعان المطلق لـ (دولة أخرى) — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 16, 2020

وتابع: “مهمة المأجور خالد باطزفي اهانة كرامة الامبراطورية العمانية عن طريق الكذب والتلفيق، اتهامها بتهريب السلاح الايراني لليمن براً وبحرا عبر القنوات التلفزيونية والتواصل الاجتماعي، والسخرية من النظام السياسي العماني وحياده، واهانة البيانات الدبلوماسية العمانية”.

🔺 ما هي مهمة المأجور خالد باطزفي ؟

👈🏻 اهانة كرامة الامبراطورية العمانية عن طريق الكذب والتلفيق،،اتهامها بتهريب السلاح الايراني لليمن براً وبحرا عبر القنوات التلفزيونية والتواصل الاجتماعي،، السخرية من النظام السياسي العماني وحياده،، اهانة البيانات الدبلوماسية العمانية،، — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 16, 2020

وأكمل: “مهمته اتهام عمان وقطر بدعم الارهاب وتمويله في اليمن والعمالة مع ايران ضد وحدة الصف الخليجي، ورسم صورة دونية لدى متابعيه عن كل من معالي سلاح السلام الشامل ومعالي محزم السلام الدولي ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة، والتقليل من شأن مساعي السلام لدى عمان والكويت وقطر”.

👈🏻 يتبع،،،،،،اتهام عمان وقطر بدعم الارهاب وتمويله في اليمن والعمالة مع ايران ضد وحدة الصف الخليجي،،،رسم صورة دونية لدى متابعيه عن كل من معالي سلاح السلام الشامل ومعالي محزم السلام الدولي ومعالي وزير خارجية دولة قطر الشقيقة،،، التقليل من شأن مساعي السلام لدى عمان والكويت وقطر — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 16, 2020

وأشار إلى أن حكاية تجنيده تعود لعام 2014 حين اعتزم الكاتب السعودي الزواج من الثانية، وأخذ يسأل عن الأنشطة والأماكن السياحية في (الدولة الاخرى) – إشارة للإمارات -، وعلى الفور تم تجهيز مراسم الاستقبال له من كاميرات ومكيروفونات وفرق مراقبة تمهيداً لوصوله لشهر (العسل الأسود)”.

🔺كيف تم تجنيد المأجور خالد باطزفي؟

👈🏻 تعود الحكاية للعام ٢٠١٤ حين اعتزم الطزفي الزواج من الثانية ،،وأخذ يسأل عن الانشطة والاماكن السياحية في (الدولة الاخرى)

على الفور تم تجهيز مراسم الاستقبال له من كاميرات ومكيروفونات وفرق مراقبة تمهيداً لوصوله لشهر (العسل الاسود) حيث كانت — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 16, 2020

وتابع: “كانت عملية تصوير وابتزاز الشخصيات السياسية والاعلامية والمؤثرة في (الدولة الأخرى) قد وصلت أوجها وهنا حدث مالم يكن متوقعاً، باطزفي برفقة زوجته الجديدة سافر لقضاء شهر العسل الابيض بدولة آسيوية وبعد ثلاثة أسابيع قام برفقة عائلته من زوجته الاولى بالسفر إلى (الدولة الاخرى)”.

عملية تصوير وابتزاز الشخصيات السياسية والاعلامية والمؤثرة في (الدولة الأخرى) قد وصلت أوجها

⚡وهنا حدث مالم يكن متوقعاً⚡ 👈🏻باطزفي برفقة زوجته الجديدة سافر لقضاء شهر العسل الابيض بدولة آسيوية

👈🏻 بعد ٣ اسابيع قام برفقة عائلته من زوجته الاولى بالسفر الى (الدولة الاخرى) ولكنه مكث في — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 16, 2020

واستدرك الشاهين: “لكنه مكث في (مقاطعة أخرى) أكثر تشدداً من الاماكن التي كان يسأل عنها قبل شهر من باب التمويه، واستغرق فريق المراقبة (لشدة غباءه) قرابة ٤ ايام لزرع معدات التصوير والتسجيل في شقته الفندقية المخصصة للعائلات فقط في المقاطعة الاسلامية المحافظة”.

(مقاطعة أخرى) اكثر تشدداً من الاماكن التي كان يسأل عنها قبل شهر من باب التمويه

👈🏻 استغرق فريق المراقبة (لشدة غباءه) قرابة ٤ ايام لزرع معدات التصوير والتسجيل في شقته الفندقية المخصصة للعائلات فقط في المقاطعة الاسلامية المحافظة — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 16, 2020

وتابع: “في ٢٠١٥ تم اغراءه بالمال للترويج المبالغ فيه للسياحة في مقاطعة أخرى كانت تعاني من أزمة نفط وديون وانهيار عقاري ولبى ذلك حباً في المال بعد أن كان يغني في وسم (الراتب_ما يكفي _الحاجة)، وفي اكتوبر ٢٠١٨ تم توجيهه لمهاجمة عمان وقطر وأي دولة أخرى يطلب منه استهدافها”.

👈🏻 في ٢٠١٥ تم اغراءه بالمال للترويج المبالغ فيه للسياحة في مقاطعة أخرى كانت تعاني من أزمة نفط وديون و انهيار عقاري ولبى ذلك حباً في المال بعد أن كان يغني في وسم (الراتب_ما يكفي _الحاجة)

👈🏻 في اكتوبر ٢٠١٨ تم توجيهه لمهاجمة عمان وقطر واي دولة اخرى يطلب منه استهدافها وعندما تردد — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 16, 2020

واستكمل الشاهين: “عندما تردد تم تهديده بمقاطع بريئة ولكنها خاصة جدا وشخصية لعائلته. وبالتزامن مع الهبات المالية والعطايا وجد نفسه يذعن لكل الاوامر ويرضخ لكل مطالب (الدولة الاخرى)، ويبدو ان الطزفي تم توجيهه مؤخراً لإثارة الرأي العام السعودي ضد السلطنة بعد فشل كل من خالد فقيحان وعبدالجليل السعيد”.

تم تهديده بمقاطع بريئة ولكنها خاصة جدا وشخصية لعائلته. وبالتزامن مع الهبات المالية والعطايا وجد نفسه يذعن لكل الاوامر ويرضخ لكل مطالب (الدولة الاخرى) 👈🏻 يبدو ان الطزفي تم توجيهه مؤخراً لاثارة الرأي العام السعودي ضد السلطنة بعد فشل كل من خالد فقيحان وعبدالجليل السعيد — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 16, 2020

وقال الشاهين: “الشعب السعودي الأصيل محب لعمان ولكل دول الخليج ولا يتحدث عنا بالخير ولم نرى منه الا كل الحب فثقوا تماما ان من يجند طاقته الاعلامية للانتقاص من عمان ما هو الا ذليل تم شراءه او الدوس عليه، وتظل المملكة العزيزة في قلب كل عماني، وسنظل نحتفظ بحق الردع تجاه من يخون هذه الروابط”.

👈🏻👈🏻👈🏻 الشعب السعودي الأصيل محب لعمان ولكل دول الخليج ولا يتحدث عنا بالخير ولم نرى منه الا كل الحب فثقوا ثماما ان من يجند طاقته الاعلامية للانتقاص من عمان ما هو الا ذليل تم شراءه او الدوس عليه تظل المملكة العزيزة في قلب كل عماني،،، وسنظل نحتفظ بحق الردع تجاه من يخون هذه الروابط — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) December 16, 2020

الجدير ذكره، أن الكاتب السعودي انبرى مؤخراً في الهجوم على سلطنة عمان والتشكيك بحياديتها زاعماً أنها تدعم الحوثيين في اليمن وتسمح لإيران بنقل السلاح وتأجيج الحرب فيها، فيما استنكر مؤخراً موقف السلطنة من استهداف ميناء جدة.

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