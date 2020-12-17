فضيحة بمعنى الكلمة.. ترامب يفكر في الهروب إلى الإمارات بعد مغادرته البيت الأبيض!

قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أبلغ بعض مستشاريه بنيته رفض مغادرة البيت الأبيض في يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن والمقررة نهاية الشهر المقبل.

وأوضحت الشبكة، في تقرير لها، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، تأكيدهم أن ترامب يميل أكثر فأكثر إلى إنكار هزيمته أمام بايدن في الانتخابات، حتى بعد مصادقة المجمع الانتخابي على فوز المرشح الديمقراطي.

وأشار التقرير إلى أن عددا من أقرب مستشاري الرئيس دعوه إلى التخلي عن جهوده الرامية لمراجعة نتائج الانتخابات والشروع في وضع خطط لمستقبله السياسي لفترة ما بعد انتهاء ولايته، بما في ذلك إمكانية الترشح مجددا في انتخابات الرئاسة عام 2024، لكن ترامب يصر على رفض الاعتراف بهزيمته.

وأضافت الشبكة الأمريكية: “في لحظات الإنكار العميق، أبلغ ترامب بعض مستشاريه بأنه سيرفض ترك البيت الأبيض في يوم التنصيب ولن يغادره إلا إذا أُنزل من على الدرج”، مؤكدةً أن هذه التصريحات أثارت مخاوف مستشاري ترامب، لكن بعضهم لا يثقفون بأن الرئيس المنتهية ولايته سيقدم في الواقع على المضي قدما في تطبيق هذه الوعود.

وفي سياق ذي صلة، أكدت الكاتبة شانون جورملي في مقال نشرته مجلته “ماكلين” الكندية أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، سيهرب على الأرجح إلى الإمارات العربية المتحدة إذا قرر اللجوء إلى بلد آخر بعد مغادرته البيت الأبيض.

وجادلت الكاتبة بأن هذه الدولة، التي وقع معها الرئيس الأمريكي في اللحظة الأخيرة صفقة اسلحة بمليارات الدولارات، هي ملاذ ضريبي آمن بالنسبة للرئيس، الذي لديه خبرة كافية في التهرب من دفع الضرائب.

وأضافت جورملي أنه لا يوجد معاهدة تسليم للمجرمين بين الولايات المتحدة والإمارات، وهذا يعني أنه سيتم حماية ترامب في الإمارات إذا واجه اتهامات بعد انتهاء فترته الرئاسية.

وكتبت الكاتبة، ايضاً، عن ناطحات السحاب في الإمارات، وأشارت إلى أنها تضم أطول مبنى في العالم، وأن ذلك يجذب قطب العقارات السابق.

ومن الدول الأخرى التي تصدرت قائمة جورملي روسيا والسعودية، وكانت اسكتلندا وسلوفينيا وفرنسا في ذيل القائمة.

وقد زعمت مجلة نيويورك في وقت سابق أن ترامب سيغادر الولايات المتحدة إذا خسر الانتخابات، حيث قال ترامب في تجمع انتخابي في أكتوبر الماضي أثناء الحديث عن احتمال الخسارة: “ربما سأضطر لمغادرة البلاد، لا أعرف”.

الجدير ذكره، أن ترامب خسر أمام جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، كما أن المجمع الانتخابي أكد على فوز بايدن في تلك الانتخابات، الأمر الذي يؤهل المرشح الديمقراطي لدخول البيت الأبيض حيث ستجري مهام تنصيبه نهاية شهر يناير/كانون ثاني المقبل.

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