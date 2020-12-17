بي ان سبورت
بي ان سبورت
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هل رضخ ابن سلمان لشروط قطر.. أنباء عن رفع السعودية الحجب عن موقعي الجزيرة نت وبي ان سبورت

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اتخذت أول قراراتها بشأن المصالحة مع ، والتي تتوسط بها الكويت وحققت اختراقاً خلال الأسابيع الماضية بعد زيارة مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص جاريد كوشنير للرياض والدوحة.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد برفع السعودية الذي وضعته السلطات الرسمية على عدد من المواقع القطرية والإعلامية.

 

وقال المغرد الشهير “زيد بنيامين”، إن التقارير الأولية تشير إلى أن السلطات السعودية رفعت الحجب عن موقعي وبي ان سبورت القطريتين.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر على نطاق واسع، فيما طالب آخرين برفع الحجب عن مواقع أخرى، معتبرين أن ذلك بداية للمصالحة السعودية القطرية.

 

الجدير ذكره، أن السعودية حجبت عدد من المواقع السعودية مع بداية الحصار على قطر عام 2017، وذلك على خلفية الخلاف السياسي بين الدوحة ودول الحصار، فيما حققت المساعي الكويتية والأمريكية اختراقاً مهماً بالملف خلال الأيام الماضية.

 

وحسب التقارير الإعلامية، فإنه من المرجح أن يتم الإعلان عن خلال القمة المقرر عقدها الشهر المقبل، في حين ترفض ومصر والإمارات أي انجاز جديد بالملف.

 

 

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