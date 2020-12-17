هل رضخ ابن سلمان لشروط قطر.. أنباء عن رفع السعودية الحجب عن موقعي الجزيرة نت وبي ان سبورت

اتخذت السعودية أول قراراتها بشأن المصالحة مع قطر، والتي تتوسط بها الكويت وحققت اختراقاً خلال الأسابيع الماضية بعد زيارة مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص جاريد كوشنير للرياض والدوحة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد برفع السعودية الحجب الذي وضعته السلطات الرسمية على عدد من المواقع القطرية والإعلامية.

وقال المغرد الشهير “زيد بنيامين”، إن التقارير الأولية تشير إلى أن السلطات السعودية رفعت الحجب عن موقعي الجزيرة نت وبي ان سبورت القطريتين.

تقارير اولية تشير الى ان السلطات #السعودية رفعت الحجب عن موقعي الجزيرة نت وبي ان سبورت القطريتين — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) December 17, 2020

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر على نطاق واسع، فيما طالب آخرين برفع الحجب عن مواقع أخرى، معتبرين أن ذلك بداية للمصالحة السعودية القطرية.

اهم شي موقع اسلام ويب يشيلون عنها الحجب حتى اكبر موقع اسلامي حجبوه عشان هواش وراعين — zizo (@s978518) December 17, 2020

ايام قليلة وستركع ، مملكة #الاستخراء العظمى ، على ركبها .، ل قطر 🇶🇦 ✌🏽 — خفر السواحل🇶🇦 (@va3131) December 17, 2020

عزف السلام الوطني القطري في حائل السعودية pic.twitter.com/87Wi1EizOG — حـفـيد الســلاطيـن 🇴🇲 (@assalateenboy) December 17, 2020

على بداية السنة يذيعون اغنية خليجنا واحد و شعبنا واحد — Hussein Mounir – حسين منير (@Hussein__Mounir) December 17, 2020

الجدير ذكره، أن السعودية حجبت عدد من المواقع السعودية مع بداية الحصار على قطر عام 2017، وذلك على خلفية الخلاف السياسي بين الدوحة ودول الحصار، فيما حققت المساعي الكويتية والأمريكية اختراقاً مهماً بالملف خلال الأيام الماضية.

وحسب التقارير الإعلامية، فإنه من المرجح أن يتم الإعلان عن المصالحة الخليجية خلال القمة المقرر عقدها الشهر المقبل، في حين ترفض البحرين ومصر والإمارات أي انجاز جديد بالملف.

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