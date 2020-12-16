الشيخ جوعان بن حمد
الشيخ جوعان بن حمد
الهدهد

من سلطنة عُمان.. رسالة قطرية من القيادة للرياض والمصالحة على أبواب العام الجديد

كتب وطن
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يبدو أن ملف الخليجية بين والسعودية يتجه للإتمام وتشير تصرفات المسؤولين في البلدين إلى قرب طي صفحة الخلاف، وانكسر طابع الجمود في اللقاءات الرسمية بين مسؤولي البلدين.

 

وفي هذا السياق هنأ ، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وشقيق الشيخ تميم بن حمد، من أسماهم “الزملاء في ملف 2030″.

 

وكتب الشيخ جوعان تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) مشيدا باستضافة بلاده لدورة الألعاب الأسيوية في 2030، موجها الشكر لفريق العمل الذي وصفه أداءه بـ”الرائع”.

 

 

وجاء في تغريدة شقيق أمير قطر: “إنجاز جديد للرياضة القطرية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة 2030، كل الشكر لفريقنا الشاب على هذا الاداء الرائع”.

 

وتابع في ذات التغريدة: “وتهانينا للزملاء في على استضافتهم للدورة عام 2034”.

 

هذا وفي ذوبان للثلج فيما يخص أزمة البلدين تبادل الشيخ جوعان بن حمد، ووزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود، التحية خلال الاجتماع الذي عقد في سلطنة عمان لعرض ملفات الدول المترشحة لاستضافة الدورة الـ21 للألعاب الآسيوية “آسياد” عام 2030.

 

ويرى محللون أن سير الأمور في هذا الاتجاه يبشر بحل قريب للأزمة الخليجية، والتي ربما يغلق ملفها نهائيا بداية العام الجديد.

 

وتنافست الرياض والدوحة على استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، وفازت بها قطر خلال اجتماع للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة العمانية مسقط.

 

واختار المجلس الأولمبي الآسيوي، برئاسة الكويتي أحمد الفهد الصباح، المنعقد في العاصمة العمانية مسقط، العاصمة القطرية، الدوحة، لاستضافة الألعاب، التي تقام كل 4 سنوات، لتنال قطر شرف تنظيم “آسياد” للمرة الثانية وتتفوق على الملف السعودي الذي يدخل السباق للمرة الأولى.

 

وكان التصويت قد توقف 4 مرات، بسبب طلب الوفد السعودي بإيقاف التصويت الإلكتروني، بعد ظهور بعض اللقطات في الجهاز الرئيسي الخاص بالتصويت، تظهر إمكانية التلاعب في النتائج الخاصة بالدولة المستضيفة لدورة الألعاب الآسيوية 2030، ليتم بعدها استئناف التصويت يدويا.

 

ووافقت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم، بالإجماع على منح الفائز في التصويت، من ملفي قطر والسعودية، حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، بينما يحصل الملف الآخر على حق استضافة دورة عام 2034.

 

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