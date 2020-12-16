بعدما “ساق الشرف”.. مؤلف “أم هارون” البحريني يكشف الحقيقة أخيراً وكيف مهد لانبطاح دولته!

اعترف الكاتب البحريني شمس علي، أحد مؤلفي المسلسل الخليجي “أم هارون” أن توقيت بث هذا العمل الدرامي جاء تمهيداً لتوقيع اتفاقيات السلام المزعوم بين البحرين والإمارات وإسرائيل.

وأشار شمس علي في لقاء مع موقع “ميديا لاين”، أن مسلسل “أم هارون” الذي تم بثه لأول مرة على قناة “إم بي سي” السعودية في شهر رمضان الماضي، قد حظي بمشاهدة واسعة في دول الخليج ومصر، حيث شاهده أكثر من 140 مليون متفرج.

وقال شمس علي إن منطقة الخليج في الأربعينات كانت مختلفة تماماً عما هو الحال اليوم، مضيفاً: “لم يكن أحد يسألك عن دينك، والكثير من أصدقائي في البحرين هم من اليهود، وحتى قبل المسلسل رأيت الكثير من اليهود والإسرائيليين يزورون البحرين”.

وتابع: “لو أن التطبيع جرى قبل عرض مسلسل أم هارون ربما كان الناس سيصابون بصدمة، ولكن المسلسل ساعد في تهيئة الأجواء”.

ودعم الممثل السعودي عبدالمحسن النمر الذي أدى دور حاخام يهودي في المسلسل، كلام الكاتب شمس علي، وقال إن عرض “أم هارون” جاء في وقت حساس وقبل بضعة أشهر من اتفاقيات السلام.

واعترف النمر إلى أن أحد أهداف المسلسل هو إظهار اليهود والمسيحيين والمسلمين الذين كانوا مع بعضهم البعض في سلام وهدوء وبالتالي إلقاء الضوء على بقعة لم تكن معروفة كثيرة من تاريخ المنطقة.

وجاءت تصريحات الكاتب البحريني مُتناقضة لما صرح به سابقاً بعد الجدل الذي أثير حول المسلسل، واتهامه في حينها بأنه محاولة للترويج “للتطبيع” العربي مع إسرائيل، بسبب إظهاره لمجتمع يهودي وسط المسلمين؟

وقال علي شمس حينها في تصريح لوكالة “سكاي نيوز”: ” هدفنا الرئيسي هو إظهار التعايش في ذلك الزمان، وأنفي بشكل قاطع أن يكون التطبيع مع إسرائيل من أهداف المسلسل، وقضية فلسطين لا تقبل الجدل”.

وأضاف آنذاك: “الناس حكمت على المسلسل قبل مشاهدة العمل حتى، ولا يوجد أي شيء من هذا القبيل، فتوجهنا ليس سياسي أبدا ولا نريد أن ننجرف لهذا الموضوع. قضية فلسطين هي قضية كل العرب، لذلك ليس لدينا أي توجه نحو التطبيع”.

تجدر الإشارة إلى مسلسل “أم هارون” الذي يتناول تاريخ الجالية اليهودية بمنطقة الخليج في أربعينيات القرن الماضي، فاز مؤخرا بجائرة الإبداع الفني التي تقدمها منظمة “أميركا أبورد ميديا”.

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