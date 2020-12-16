فضل شاكر يرد على القضاء اللبناني بـ ابقى قابلني بعد أن حكم عليه بالسجن “22” عاماً

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكماً بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة على الفنان اللبناني فضل شاكر.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن المحكمة أصدرت حكمين غيابيين ضد فضل شاكر، يقضى أولهما بسجن الفنان الذي اقترن اسمه باسم أحمد الأسير لمدة 15 عاما، مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمة “التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم”.

وقضى الحكم الثاني بسجن فضل شاكر سبع سنوات بجانب الأشغال الشاقة مع التجريد من حقوقه المدنية، وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية، بتهمة تمويله “مجموعة الأسير” المسلحة، والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.

من جانبه لم يٌعلق فضل شاكر على أنباء الحكم عليه، واستمر عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بالاحتفال باستئناف نشاطه الفني بعدما أطلق أغنية “غيب”، بالتزامن مع الترويج لأغنية خليجية جديدة بعنوان “وحشتوني”.

كما نشر أحدث جلسة تصوير خضع لها، وعلق عليها: “جلسة تصوير أغنية ابقى قابلني”.

وحظيت عودة الفنان اللبناني بتفاعل واسع وتصدر هاشتاج “#فضل_شاكر” المواضيع الأكثر رواجاً على موقع “تويتر”.

الجدير بالذكر أنه سبق للمحكمة العسكرية أن أصدرت حكمين غيابيين آخرين بحق فضل شاكر، الأول في فبراير من العام 2016، والذي قضى بسجنه خمس سنوات وغرامة 500 ألف ليرة بتهمة التهجم على دولة شقيقة خلال مقابلة أجراها من مخيم عين الحلوة عام 2014.

وقالت المحكمة في حينها إن تصريحات شاكر خلال المقابلة، تؤدي إلى “تعكير صلات لبنان بدولة عربية وإثارة النعرات والمس بسمعة المؤسسة العسكرية”.

وصدر الحكم الثاني ضد فضل شاكر في سبتمبر 2017، ضمن قضية “أحداث عبرا”، حيث قضى بسجنه 15 عاما زائد الأشغال الشاقة.

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