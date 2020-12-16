فرحة أمير قطر الوالد
فرحة أمير قطر الوالد
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“فرحتك تسوى وطن”.. “شاهد” فرحة الأمير الوالد باستضافة قطر آسياد 2030 تثير تفاعلاً واسعاً

كتب وطن
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر ردة فعل الشيخ والد أمير قطر الحالي والملقب بـ “الأمير الوالد”، وذلك على فوز الدوحة بملف استضافة لعام 2030.

 

وأظهر مقطع الفيديو، الذي رصدته “وطن”، الأمير الوالد وهو في سيارته وعبر لمصور الفيديو عن فرحته بالإنجاز القطري الجديد في ، فيما بادله آخرون التهاني بمناسبة هذا الإنجاز.

 

أول المعلقين كانت الشيخ القطرية، مريم آل ثاني، والتي قالت في تغريد رصدتها “وطن”: “فرحتك يا “سيّد الأسيّاد” تسوى وطن”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، معبرين عن محبتهم للأمير الوالد، معتبرين أنه من أرسى قواعد دولة قطر الحديثة وأسهم في هذه الإنجازات.

 

الجدير ذكره، أن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، الشيخ أحمد الفهد الصباح، أعلن فوز الدوحة بحق استضافة نسخة 2030 من الآسياد متفوقة على وذلك وفقا لآلية التصويت المعتمدة المتمثلة بـ26 صوتا عن بعد و19 صوتا من الدول التي تواجدت بمقر حفل الإعلان عن الفائز.

 

وفي أول تعليق له، قال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني عن هذا الحدث قائلا: “إنجاز جديد للرياضة القطرية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة ٢٠٣٠، كل الشكر لفريقنا الشاب على هذا الاداء الرائع، وتهانينا للزملاء في ملف الرياض ٢٠٣٠ على استضافتهم للدورة عام ٢٠٣٤”.

 

 

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