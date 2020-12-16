“فرحتك تسوى وطن”.. “شاهد” فرحة الأمير الوالد باستضافة قطر آسياد 2030 تثير تفاعلاً واسعاً

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر ردة فعل الشيخ حمد بن خليفة والد أمير قطر الحالي والملقب بـ “الأمير الوالد”، وذلك على فوز الدوحة بملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي رصدته “وطن”، الأمير الوالد وهو في سيارته وعبر لمصور الفيديو عن فرحته بالإنجاز القطري الجديد في آسياد 2030، فيما بادله آخرون التهاني بمناسبة هذا الإنجاز.

الحمدين ❤️

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الأمير الوالد وفرحة الفوز بـ #اسياد2030

الفيديو من حساب الشيخ عبدالرحمن بن مبارك في سناب pic.twitter.com/IeKtF9iluA — علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) December 16, 2020

أول المعلقين كانت الشيخ القطرية، مريم آل ثاني، والتي قالت في تغريد رصدتها “وطن”: “فرحتك يا “سيّد الأسيّاد” تسوى وطن”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، معبرين عن محبتهم للأمير الوالد، معتبرين أنه من أرسى قواعد دولة قطر الحديثة وأسهم في هذه الإنجازات.

مباركٌ على دولة قطر الخالدة وشعب قطر العظيم والمقيمين فيها .

ومبارك على الشيخ الأمير الوالد وألف مبروك لحامي ريادة قطر الأمير المفدّى تمِيم المجد رائد الرياضة في بلدنا الحبيب.

ولا ننسى جهود الأمير المحبوب الشيخ جوعان ولجنته الأولمبية . https://t.co/JFD0vsu2yQ — النسر التميمي (@abdallah4c3) December 16, 2020

نحمد الله جات على ماتمنى نهني سمو الامير وسمو الامير الوالد والى الحكومة الرشيدة والشعب القطري والى الابطال سعادة الشيخ/جوعان والشيخة/هند الف الف مبروكpic.twitter.com/Q3Md3PQ3Kl — NASSER (@nasserr067) December 16, 2020

أبرك من يفرح ♥️

سمو الأمير الوالد يتلقى التهنئة بفوز الدوحة 🇶🇦 باستضافة #اسياد2030 في مدينة مشيرب قلب الدوحة 🇶🇦♥️#اسياد_الدوحه٢٠٣٠ #نديب_قطر pic.twitter.com/iatKZ2FGrr — نديب قطر (@NadeebQa) December 16, 2020

الجدير ذكره، أن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، الشيخ أحمد الفهد الصباح، أعلن فوز الدوحة بحق استضافة نسخة 2030 من الآسياد متفوقة على الرياض وذلك وفقا لآلية التصويت المعتمدة المتمثلة بـ26 صوتا عن بعد و19 صوتا من الدول التي تواجدت بمقر حفل الإعلان عن الفائز.

وفي أول تعليق له، قال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني عن هذا الحدث قائلا: “إنجاز جديد للرياضة القطرية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة ٢٠٣٠، كل الشكر لفريقنا الشاب على هذا الاداء الرائع، وتهانينا للزملاء في ملف الرياض ٢٠٣٠ على استضافتهم للدورة عام ٢٠٣٤”.

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