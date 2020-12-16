في الإمارات “بلاد الأمن والسعادة”.. عامل نظافة يتلصص على خليجي أثناء نومه مع زوجته!

تفاجأ رجل خليجي أثناء وجوده في “خلوة شرعية” ووضع حميمي مع زوجته في غرفة نوم أحد الفنادق بالإمارات، بوجود عامل نظافة يتلصص عليهما، فقام بالإمساك به وتسليمه إلى الجهات المختصة.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، حققت الجهات الأمنية في القضية وأحالت العامل المتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسه شهرين.

ورفع الزوج الخليجي دعوى مدنية أمام محكمة مدني كلي للمطالبة بتعويض مدني على الفندق والمتهم عن الأضرار النفسية التي لحقت به وزوجته جراء تلصص المتهم عليهما على الرغم أنه دفع مبالغ إضافية لمزيد من الخصوصية.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم انتهك حرمة مكان ومسكن وملحقات في تصرف الزوج، وأتى أمراً من شأنه الإغراء على ارتكاب معصية بالتلصص على المجني عليه وزوجته واعتدى على حرمة حياتهما الخاصة باستراق البصر إليهما.

وقضت المحكمة بإلزام المتهم وإدارة الفندق بدفع 50 ألف درهم للزوج تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي أصابته وألزمتهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

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