“شاهد” لحظة إعلان اكتساح قطر وفوزها بتنظيم آسياد 2030 والأمير تميم يعلق

في انتصار قطري جديد على المستوى الرياضي أُعلن من العاصمة العُمانية مسقط اليوم، الأربعاء، فوز قطر باستضافة دورة الألعاب الآسيوية في نسختها الـ21، المقررة إقامتها عام 2030.

وعقد في العاصمة العمانية اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، وتم خلاله إعلان فوز قطر باستضافة دورة الألعاب الآسيوية “آسياد 2030”.

من جانبه علق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على فوز بلاده باستضافة دورة الألعاب الآسيوية في نسختها الـ21، المقررة إقامتها عام 2030.

وكتب في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”سعداء بفوزنا باستضافة دورة الألعاب الآسيوية ٢٠٣٠ .. نشكر لجنة ملف الاستضافة وكل من عمل معها على جهودهم المقدرة.”

سعداء بفوزنا باستضافة دورة الألعاب الآسيوية ٢٠٣٠ .. نشكر لجنة ملف الاستضافة وكل من عمل معها على جهودهم المقدرة.. وكما كانت الدوحة ٢٠٠٦ متميزة، ستكون #الدوحة٢٠٣٠ نقلة نوعية وتجسيداً لرسالة قطر الرياضية كوسيلة لتعزيز التواصل والتفاهم الإنساني والثقافي. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 16, 2020

وتابع:”وكما كانت الدوحة ٢٠٠٦ متميزة، ستكون #الدوحة٢٠٣٠ نقلة نوعية وتجسيداً لرسالة قطر الرياضية كوسيلة لتعزيز التواصل والتفاهم الإنساني والثقافي.”

كما وعلق وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وكتب عبر حسابه الرسمي بتويتر:”انجازٌ قطري رياضي جديد بفوز #قطر استضافة #دورة_الألعاب_الآسيوية_2030.”

انجازٌ قطري رياضي جديد بفوز #قطر استضافة #دورة_الألعاب_الآسيوية_2030. كل الشكر والتقدير لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني وفريقه الشاب الرائع في اللجنة الأولمبية القطرية ولجنة ملف الدوحة ٢٠٣٠ على جهودهم التي كانت مصدر فخر لنا. كما نشكر الأشقاء في عُمان الحبيبة على حسن الاستضافة. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) December 16, 2020

وتابع موجها الشكر لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية شقيق أمير قطر:”كل الشكر والتقدير لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني وفريقه الشاب الرائع في اللجنة الأولمبية القطرية ولجنة ملف الدوحة ٢٠٣٠ على جهودهم التي كانت مصدر فخر لنا. كما نشكر الأشقاء في عُمان الحبيبة على حسن الاستضافة.”

ويُطلق على الدوحة بأنها “عاصمة الرياضة العالمية”؛ لكونها دأبت على تنظيم أرفع البطولات والمنافسات الرياضية في العقد الأخير، كما أن دولة قطر باتت على بعد عامين من استضافة المحفل الكروي الكبير، وهنا يدور الحديث حول كأس العالم لكرة القدم، شتاء عام 2022.

الدوحة تفوز بإمتياز تنظيم دورة الألعاب الآسيوية 2030 .. #دوحة2030 pic.twitter.com/VI0POsoSKX — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 16, 2020

وكانت الدوحة ثاني مدينة في غرب آسيا تستضيف الدورة بعدما استضافت آسياد 2006، بعد دورة الألعاب الآسيوية 1974 التي أقيمت في طهران.

وتستضيف مدينة هانغتشو الصينية الألعاب الآسيوية المقبلة في 2022، بينما تقام النسخة التالية في مدينة ناجويا ومقاطعة إيتشي في اليابان صيف 2026.

وتُعَد الألعاب الآسيوية من أكبر الأحداث الرياضية في القارة، حيث تشارك فيها 45 دولة وأكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة يتنافسون في أكثر من 40 نشاطا رياضيا.

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