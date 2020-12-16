“شاهد” تطبيع الإمارات أصبح حتى على مستوى الإباحية وصورة صادمة مع راقصة إباحية إسرائيلية!

نشر ناشطون بموقع التواصل تويتر صورة صادمة كشفت آثار التطبيع الإماراتي مع الكيان المحتل، والذي وصل لمرحلة خطيرة وقذرة بعدما فتح ابن زايد أبواب الإمارات على مصراعيها أمام الإسرائيليين.

الناشط الشهير بندر آل شافي، نشر عبر حسابه الرسمي بتويتر صورة كارثية جمعت شاب إماراتي براقصة إباحية شهيرة من إسرائيل، بحسب قوله.

وقال “آل شافي” موضحا في تغريدته التي رصدتها (وطن):”التطبيع #الاماراتي_الاسرائيلي تطور من السياسي الى الرقص و التمثيل الاباحي”

وأوضح أن هذه الصورة مع الراقصة الاباحية “اسمهان موران تل” حسب قوله، ولم يسن لنا التأكد من صحة الصورة ولا بعض المعلومات المتداولة على مواقع التواصل.

ويشار إلى أن الإمارات تواصل مع الاحتلال الإسرائيلي، التطبيع على كافة المستويات، إذ وصل التنسيق المشترك بينهما إلى خارج حدود المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، الشهر الماضي أن قنصليتها في ساو باولو البرازيلية، قامت بالتعاون مع القنصلية الإسرائيلية، بتوزيع سلال غذائية على المتضررين من فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة أن هذه المبادرة “تأتي في إطار التخفيف من حدة الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها الأسر وذوو الدخل المحدود، والذين توقفت أعمالهم جراء الأزمة الناتجة عن وباء كورونا”.

وقال إبراهيم سالم العلوي القنصل العام الإماراتي لدى ساوباولو، إن “التنسيق مع القنصلية العامة لإسرائيل، لتقديم مبادرة إنسانية واجتماعية في مدينة ساو باولو، يعكس مدى الاهتمام والتعاون المشترك في هذا الصدد، ويؤكد للجميع أن دولة الإمارات هي دولة سلام ومحبة”.

من جهته، عبر ألون لافي القنصل العام الإسرائيلي عن سعادته بهذه الخطوة، وعن قيام القنصليتين بهذا العمل المشترك الأول من نوعه في مدينة ساو باولو.

وأعرب عن أمله في أن يكون في المستقبل العديد من الأنشطة المماثلة داخل المجتمع البرازيلي.

ومنذ الإعلان عن اتفاقية التطبيع في آب/ أغسطس الماضي، وقعت الإمارات اتفاقيات عديدة مع الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات.

وبعد توقيع الاتفاقية رسميا في أيلول/ سبتمبر الماضي، سعت الإمارات إلى نشر التطبيع بين أطياف المجتمع في مجالات الفن والرياضة والزراعة وغيرها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك