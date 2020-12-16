“هأرجع امتعكم وابسطكم”.. “شاهد” العجوز فيفي عبده تنشر فيديو بوضعية صادمة أثناء جلسة علاجها!

نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديد لها أثار موجة غضب ضدها بسبب الوضعية التي ظهرت فيه أثناء خضوعها لجلسة علاج فيزيائي داخل منزلها.

وظهرت فيفي عبده بالفيديو الالذي رصدته “وطن” نائمة على بطنها، بينما يقوم أخصائي العلاج الطبيعي بعمل “مساج” لها في الجزء الأسفل من جسدها.

ووجهت فيفي عبده رسالة لمتابعيها قائلة: “مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، أريد أن أقول لكم إنني أفتقدكم بشدة، وأنني على ما يرام وفي المنزل وهاهو الدكتور كيرلس يعمل لي العلاج الطبيعي، طمئنهم علي يا دكتور”.

الطبيب المعالج

ورد الطبيب المعالج قائلًا: “اطمئنوا، مدام فوفا ستقوم وتعود أفضل من الأول، وستعود لإمتعاكم وإبساطكم”، لتقاطعه فيفي عبده قائلة: “يلا عايزة أرقص، أنا أحب الرقص جداً، أنا أجلس في المنزل رغماً عني، لا أعلم ماذا حدث لي منذ عودتي من الساحل الشمالي”.

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تعليقات

وجاء في التعليقات المُستنكرة طريقة تصوير فيفي عبده بهذه الطريقة: “ليش مبطوحة على بطنك؟”، وسأل آخر: “ماذا يفعل هذا الشخص ورائك؟”.

وكتب آخر: “عيب يابت كدا إيه اللي بتعمليه دا؟”.

واحتفلت فيفي عبده أمس بتعافيها جزئياً من وعكتها الصحية، بوصلة رقص جريئة، ما أثار استنكار مُتابعيها كونها كانت تطلب الدعاء لها قبل يومين فقط لأنها كانت “تموت” بحسب تعبيرها.

ونشرت فيفي عبده فيديو عبر “انستجرام” وهي تؤدي وصلة “رقص” ساخنة بفستان عاري الصدر، وضيق جداً إلى الحد الذي يكشف تفاصيل جسدها، وعلقت على المقطع قائلة: ” ‏اسكيوزمي بقى بلين الكرونا ‏ربنا يستر”.

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وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي أمس انتشار شائعة عن وفاة فيفي عبده، بعد أن ظهرت خلال الأيام الماضية وهي تطالب جمهورها بالدعاء لها بعد تعرضها لوعكة صحية.

وانتشر الخبر في عدد من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغل تلك الأخبار للترويج لشائعات خاطئة حول وفاتها.

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