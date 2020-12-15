الإمارات والبحرين خارج الحسابات.. هذا ما قاله رئيس الوزراء الكويتي عن الأزمة الخليجية المتعثرة

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن بلاده لن تدخر جهداً في حل الأزمة الخليجية، مؤكداً سعي الكويت من أجل عودة العلاقات الطبيعية بين دول مجلس التعاون الخليجي في القريب العاجل.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة الكويتي، بحضور أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر#الكويت #مجلس_الامة_الكويت#وزارة_الإعلام_الأخبارhttps://t.co/SX81u8wWYI pic.twitter.com/zUVmRIfQaz — NEWS KTV (@newsktv) December 15, 2020

وشدد الشيخ صباح الخالد، على إيمان الكويت بأن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، مؤكدا أن الحفاظ عليه يعد مسئولية جماعية.

وأضاف الشيخ صباح، أن التعاون مع المؤسسات الدستورية حجر الزاوية للممارسة الديمقراطية السليمة، مضيفاً: “الحكومة تتطلع بأيادي مفتوحة الى أن يكون هذا الفصل التشريعي مرحلة هامة، ولن ندخر جهدا في تدعيم التعاون وممارسة ديمقراطية صحيحة نتطلع اليه”.

وتابع: “الدستور حدد المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الكويت والحقوق والواجبات للجميع، ونأمل تطور جيد في سبيل اصلاح شامل”.

وفي السياق، علق المغرد القطري الشهير “بوغانم” على تصريحات رئيس الوزراء الكويتي قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء الكويتي عن الأزمة الخليجية ذات شقين الأول أمنيات بحلحلة الخلاف الخليجي والثاني مازالت الإمارات والبحرين خارج نطاق حسابات السياسة القطرية”.

وأضاف “بوغانم”: “واذ ارى بإن استمرار الدولتين في استفزاز قطر يؤكد بأنهم فشلوا في حجز موعد”.

تصريحات ..

معالي رئيس مجلس الوزراء الكويتي

عن الازمه الخليجيه .. ذات شقين ..

الاول .. امنيات بحلحلة الخلاف الخليجي

الثاني .. مازالت الامارات والبحرين

خارج نطاق حسابات السياسه القطريه

واذ .. ارى بإن استمرار الدولتين في استفزاز

قطر .. يؤكد بإنهم فشلوا في حجز موعد .. — بوغانم (@abughanim73) December 15, 2020

وكان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، قال يوم الجمعة 4 من ديسمبر، إنه “جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكدت فيها كل الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم”.

وتقود الكويت مساعي من أجل إنهاء الأزمة الخليجية التي اندلعت في الخامس من يونيو 2017، حيث فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً جائراً على قطر، مطالبة إياها بتنفيذ 13 مطلباً رفضتها الدوحة جملة وتفصيلاً.

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