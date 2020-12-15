“سترونهم يهرولون لطلب المساعدة”.. مغرد قطري يكشف ما سيحدث في عُمان والكويت قريباً

رجح المغرد الشهير “بوغانم” أن تتحرك الإمارات والبحرين من أجل تحريك ملف المصالحة الخليجية عبر سلطنة عُمان والكويت، وذلك بعد فوز الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بالمجمع الانتخابي اليوم الثلاثاء.

وقال “بوغانم”، في تغريدة رصدتها “وطن”: “لا استبعد خلال الأيام القليلة القادمة ذهاب وفد إماراتي أو بحريني لسلطنة عمان أو دولة الكويت، يطلبون فيها تفعيل وساطتهم مع قطر وذلك بعد أن حسم بايدن فجر اليوم رئاسة أمريكا، هذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى”.

لا .. استبعد خلال الايام القليله القادمه ..

ذهاب وفد اماراتي او بحريني

لسلطنة عمان او دولة الكويت

يطلبون فيها .. تفعيل وساطتهم مع قطر

وذلك بعد .. ان حسم بايدن فجر اليوم

من رئاسة امريكا ..

هذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى .. — بوغانم (@abughanim73) December 15, 2020

يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال تلزم البحرين الصمت بشأن الأنباء التي تحدثت عن قرب المصالحة بين السعودية وقطر، فيما رحبت الإمارات بتلك الجهود بعد أربعة أيام من إعلان الكويت احداث اختراق في الأزمة الخليجية.

الجدير ذكره، أن المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، الذي يضم ممثلين عن كل ولاية بأمريكا، أكد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية 2020 أمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الذي كان يسعى لفترة ولاية رئاسية ثانية.

وجاءت أصوات المجمع الانتخابي مؤكدة فوز بايدن بـ306 أصوات مقابل 232 صوتا، حيث سترسل هذه النتيجة إلى الكونغرس للموافقة عليها بصورة رسمية في يناير/ كانون الثاني المقبل.

واليوم الثلاثاء، أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن بلاده لن تدخر جهداً في حل الأزمة الخليجية، مؤكداً سعي الكويت من أجل عودة العلاقات الطبيعية بين دول مجلس التعاون الخليجي في القريب العاجل.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة الكويتي، بحضور أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر#الكويت #مجلس_الامة_الكويت#وزارة_الإعلام_الأخبارhttps://t.co/SX81u8wWYI pic.twitter.com/zUVmRIfQaz — NEWS KTV (@newsktv) December 15, 2020

وشدد الشيخ صباح الخالد، على إيمان الكويت بأن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، مؤكدا أن الحفاظ عليه يعد مسئولية جماعية.

وتقود الكويت مساعي من أجل إنهاء الأزمة الخليجية التي اندلعت في الخامس من يونيو 2017، حيث فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً جائراً على قطر، مطالبة إياها بتنفيذ 13 مطلباً رفضتها الدوحة جملة وتفصيلاً.

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