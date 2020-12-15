محمد بن زايد - السلطان هيثم بن طارق
محمد بن زايد - السلطان هيثم بن طارق
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“سترونهم يهرولون لطلب المساعدة”.. مغرد قطري يكشف ما سيحدث في عُمان والكويت قريباً

كتب وطن
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رجح المغرد الشهير “” أن تتحرك والبحرين من أجل تحريك ملف الخليجية عبر سلطنة عُمان والكويت، وذلك بعد فوز الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بالمجمع الانتخابي اليوم الثلاثاء.

 

وقال “بوغانم”، في تغريدة رصدتها “وطن”: “لا استبعد خلال الأيام القليلة القادمة ذهاب وفد إماراتي أو بحريني لسلطنة عمان أو دولة ، يطلبون فيها تفعيل وساطتهم مع وذلك بعد أن حسم بايدن فجر اليوم رئاسة أمريكا، هذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى”.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال تلزم الصمت بشأن الأنباء التي تحدثت عن قرب المصالحة بين وقطر، فيما رحبت الإمارات بتلك الجهود بعد أربعة أيام من إعلان الكويت احداث اختراق في .

 

الجدير ذكره، أن المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، الذي يضم ممثلين عن كل ولاية بأمريكا، أكد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية 2020 أمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الذي كان يسعى لفترة ولاية رئاسية ثانية.

 

وجاءت أصوات المجمع الانتخابي مؤكدة فوز بايدن بـ306 أصوات مقابل 232 صوتا، حيث سترسل هذه النتيجة إلى الكونغرس للموافقة عليها بصورة رسمية في يناير/ كانون الثاني المقبل.

 

واليوم الثلاثاء، أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن بلاده لن تدخر جهداً في حل الأزمة الخليجية، مؤكداً سعي الكويت من أجل عودة العلاقات الطبيعية بين دول في القريب العاجل.

 

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة الكويتي، بحضور أمير الكويت الشيخ الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

 

وشدد الشيخ صباح الخالد، على إيمان الكويت بأن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، مؤكدا أن الحفاظ عليه يعد مسئولية جماعية.

 

وتقود الكويت مساعي من أجل إنهاء الأزمة الخليجية التي اندلعت في الخامس من يونيو 2017، حيث فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً جائراً على قطر، مطالبة إياها بتنفيذ 13 مطلباً رفضتها الدوحة جملة وتفصيلاً.

 

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