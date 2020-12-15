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“محسود” .. شاهد ماذا فعل عمرو دياب بعد انباء انفصاله عن حبيبته دينا الشربيني بسبب حملها!

كتب وطن
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في الوقت الذي تنتشر فيه المعلومات غير المؤكدة عن انفصاله عن حبيبته دینا الشربیني طرح الفنان برومو أغنيته الجديدة “” عبر منصاته على .

وأغنية “محسود” هي الأغنية الثانية من ألبوم عمرو دياب الجديد ()، المقرر طرحه قريبا.

يأتي ذلك تزامناً مع أنباء الخلاف بين الهضبة وحبيبته ، حيث أرجعت مصادر مقربة من “دیاب”، السبب الحقیقي للخلاف مع دینا الشربیني الى إعلان حملھا بطفلھا الأول.

وقالت المصادر إن عمرو دياب تفاجأ من الحمل، وعبّر عن رفضه له، لأنه لم یعلن رسمیا زواجھما إلا للمقربین والأهل والأصدقاء فقط.

وأضافت المصادر أنّ “الهضبة” لا یود الإنجاب مجددا، بعد ابنائه من زوجته الأولى شیرین رضا، والثانیة زینة عاشور.

وقالت المصادر إنّ دینا الشربیني بالفعل حامل ومختفیة عن الأضواء هذه الفترة حتى لا یظھر علیھا الأمر.

وما يؤكد ما تقوله المصادر، أنّ دينا لم تشارك في المھرجانات التي افتتحت مؤخرا كمهرجان  السینمائي، بينما يتواصل اختفاؤها عن حساباتھا على مواقع التواصل.

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