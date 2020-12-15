“محسود” .. شاهد ماذا فعل عمرو دياب بعد انباء انفصاله عن حبيبته دينا الشربيني بسبب حملها!

في الوقت الذي تنتشر فيه المعلومات غير المؤكدة عن انفصاله عن حبيبته دینا الشربیني طرح الفنان عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة “محسود” عبر منصاته على مواقع التواصل .

وأغنية “محسود” هي الأغنية الثانية من ألبوم عمرو دياب الجديد (يا أنا يا لأ)، المقرر طرحه قريبا.

يأتي ذلك تزامناً مع أنباء الخلاف بين الهضبة وحبيبته دينا الشربيني، حيث أرجعت مصادر مقربة من “دیاب”، السبب الحقیقي للخلاف مع دینا الشربیني الى إعلان حملھا بطفلھا الأول.

وقالت المصادر إن عمرو دياب تفاجأ من الحمل، وعبّر عن رفضه له، لأنه لم یعلن رسمیا زواجھما إلا للمقربین والأهل والأصدقاء فقط.

وأضافت المصادر أنّ “الهضبة” لا یود الإنجاب مجددا، بعد ابنائه من زوجته الأولى شیرین رضا، والثانیة زینة عاشور.

وقالت المصادر إنّ دینا الشربیني بالفعل حامل ومختفیة عن الأضواء هذه الفترة حتى لا یظھر علیھا الأمر.

وما يؤكد ما تقوله المصادر، أنّ دينا لم تشارك في المھرجانات التي افتتحت مؤخرا كمهرجان القاهرة السینمائي، بينما يتواصل اختفاؤها عن حساباتھا على مواقع التواصل.