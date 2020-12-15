فيفي عبده تعود من “الموت” وتتعرّى وتهدي جمهورها وصلة رقص ساخنة بهذه المناسبة!

احتفلت الراقصة المصرية فيفي عبده بتعافيها من وعكتها الصحية، بوصلة رقص جريئة، ما أثار استنكار مُتابعيها كونها كانت تطلب الدعاء لها قبل يومين فقط لأنها كانت “تموت” بحسب تعبيرها.

ونشرت فيفي عبده فيديو عبر “انستجرام” رصدته “وطن” وهي تؤدي وصلة “رقص” ساخنة بفستان عاري الصدر، وضيق جداً إلى الحد الذي يكشف تفاصيل جسدها، وعلقت على المقطع قائلة: ” ‏اسكيوزمي بقى بلين الكرونا ‏ربنا يستر”.

وجاء في التعليقات الغاضبة: ” مش كنتي منزلة من يومين بموت ادعولي”. وعلق آخر: ” توبي وراكي حفرة وعزرائيل”.

وكتبت مُتابعة: ” هو انتي مش كنتي بتموتي رجعتي زي القردة تاني، متتهدي يا ولية احترمي شيبتك وعمرك، حتاخدي زمنك وزمن غيرك، اعملي لآخرتك شويه ده انتي رجلك والقبر ربنا يهدك”.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي أمس انتشار شائعة عن وفاة فيفي عبده، بعد أن ظهرت خلال الأيام الماضية وهي تطالب جمهورها بالدعاء لها بعد تعرضها لوعكة صحية.

وانتشر الخبر في عدد من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغل تلك الأخبار للترويج لشائعات خاطئة حول وفاتها.

وخرجت فيفي عبده في فيديو بنفسها لتتواصل مع متابعيها وتنفي شائعة الوفاة قائلة: “أشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا .. عاوزة أقولكم اي سوير أي لوف يو”، ليكون بذلك ردا قاطعًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا.

وشكك عدد كبير في المقطع، مؤكدين أنه قديم بسبب ظهور فيفي فيه وهي بكامل أناقتها ولياقتها وهو ما لا يتناسب مع الفيديو الذي نشرته قبل ذلك وهي على فراش المرض تطلب الدعاء، كما أن ابنتها هنادي خرجت في تصريحات صحافية أكدت أن والدتها لا تستطيع الحركة.

وكانت فيفي عبده، قد أكدت أنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك. مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها على فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.